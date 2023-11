Palermo: omicidio in via Roma/ Algerino 41enne ucciso con quattro colpi d’arma da fuoco

A Palermo nella notte tra venerdì e sabato si è registrato un violento omicidio, consumatosi nella centrale via Roma, che è costato la vita ad un 41enne di origini algerine, Badr Boudjemai. Sul caso sono ancora in corso tutte le indagini di rito, anche perché nell’orario in cui il cuoco algerino è stato freddato c’erano poche persone in strada e il killer ha avuto tutto il tempo che gli serviva per scappare. Gli inquirenti allo stato attuale non riescono ancora a giustificare l’omicidio in via Roma a Palermo, ma sono al vaglio tutte le ipotesi e sono in corso gli interrogatori di rito alle persone vicine alla vittima, oltre che l’acquisizione dei filmati delle numerose telecamere di sorveglianza.

Palermo: cosa si sa dell’omicidio in via Roma

Insomma, non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato all’omicidio in via Roma a Palermo, ma sicuramente nelle prossime ore gli inquirenti riusciranno a disegnare un quadro completo, auspicabilmente arrestando anche il colpevole e gli eventuali complici. Di certo, allo stato attuale, c’è solo che la vittima è Badr Boudjemai, 41enne di origine algerine che da tempo risiedeva nel capoluogo siciliano e che era impiegato nel vicino ristorante Appetì di via Emerico Amari, nel quale aveva appena finito un turno quando è stato freddato.

Inoltre, sull’omicidio di via Roma a Palermo si sa per certo che il 41enne algerino è stato attinto da almeno quattro proiettili, dei quali uno l’ha raggiunto alla testa e gli altri al torace. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti, allertati dai colpi d’arma da fuoco e che hanno trovato la vittima, ancora in vita, sul marciapiede, sanguinante. L’intervento rapido delle forze dell’ordine e dei paramedici del 118 non è servito, purtroppo, a nulla e ne è stata dichiarata la morte sullo stesso marciapiede. Secondo una prima ricostruzione l’omicidio in via Roma a Palermo è avvenuto dopo un breve pedinamento della vittima da parte del killer, che in una zona tranquilla ha aperto il fuoco, allontanandosi rapidamente, forse con l’aiuto di uno o più complici.

