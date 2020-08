Palermo, tossisce in faccia a donna “ho il Covid”/ Video, sul treno senza mascherina

Lo scorso Ferragosto, sul treno che collega Termine Imerese all’Aeroporto Punta Raisi di Palermo si è registrato un episodio particolare segnalato al quotidiano Open da un lettore. Una scena già vissuta nei mesi scorsi in piena crisi Coronavirus ma che si è nuovamente riproposta con al centro ancora una volta le mascherine, così utili nel limitare la diffusione del virus quanto odiate, soprattutto in piena stagione estiva. Siamo dunque in provincia di Palermo quando un uomo sulla quarantina e con bici al seguito sale sul treno regionale sprovvisto di mascherina. Secondo la testimonianza, il passeggero non avrebbe mostrato alcuna intenzione di indossare il dispositivo: “è riluttante”. Ad un certo punto però un passeggero “di origini campane, in viaggio con la famiglia” gli avrebbe fatto notare la necessità di indossare la mascherina soprattutto quando si è in luoghi come il convoglio di un treno per la sua sicurezza e quella degli altri, ma la sua giusta osservazione lo avrebbe mandato su tutte le furie. A quel punto sarebbe accaduto l’increscioso episodio, documentato anche da un video: “A un certo punto tossisce di fronte alla moglie dell’uomo, poi dice “Stammi lontano che ho il virus” e li insulta chiamandoli “terroni, tornatevene a casa” solo perché erano napoletani”.

PALERMO, TOSSISCE IN FACCIA A DONNA “HO IL COVID”: CHOC SUL TRENO

I passeggeri del treno Termini Imerese-Aeroporto Punta Raisi si sarebbero così trovati loro malgrado ad assistere ad una scena vergognosa, con l’uomo in bici e senza mascherina che oltre e tossire in faccia alla donna asserendo di avere il virus avrebbe poi proseguito con gli insulti rivolti alla famiglia campana: “Sei una mer*a tu e tutta Napoli, fango. Poi urla “Lei non può dirmi cosa devo fare, mi ha messo le mani addosso”, avrebbe raccontato ancora il testimone a Open, manifestando la sua incredulità e quella degli altri passeggeri soprattutto per l’insulto (“terrone”) rivolto da un palermitano ad un napoletano. Dopo aver dato vita ad un episodio increscioso che ha lasciato tutti senza parole, la famiglia è poi scesa dal treno mentre l’uomo avrebbe provato a chiamare le forze dell’ordine. L’autore del video, invece, si sarebbe recato presso l’ufficio della polizia all’aeroporto del capoluogo siciliano per segnalare l’accaduto.