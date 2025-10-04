Hamas vuole una regione solo islamica senza Israele. I nazionalisti ebraici uno stato senza palestinesi. Ma per la pace devono crescere semi di convivenza

Nel suo ultimo articolo sul Sussidiario, Patrizia Ciava ha descritto la storia che precede l’attuale conflitto a Gaza. Opportunamente, perché nel commentare la tragedia in atto si corre il rischio di partire solo dal passato recente, facilitando così irragionevoli prese di posizione muro contro muro. Una testimonianza di questa riduzione della realtà si riscontra in molte delle recenti manifestazioni di piazza, o nella contrapposta immediata accusa di antisemitismo ad ogni critica all’attuale governo israeliano.

Se si considera la situazione al momento della costituzione dello Stato di Israele, non risulta così illogica l’opposizione degli Stati arabi, dato che gli ebrei erano allora solo un terzo degli abitanti del territorio interessato alla spartizione. Dopo le vittorie di Israele nelle ripetute guerre dal 1948 al 1973, si è giunti al trattato di pace con l’Egitto nel 1979 e con la Giordania nel 1994. Un riconoscimento del diritto di Israele ad esistere, accettato dall’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), guidata da Yasser Arafat, ma rifiutato dagli estremisti palestinesi, tra i quali già attivo Hamas.

Gli accordi di Oslo nel 1993 fallirono per l’opposizione non solo degli estremisti palestinesi, ma anche per la violenta reazione dei nazionalisti religiosi israeliani, che portò nel 1995 all’uccisione del primo ministro Yitzhak Rabin. Nel 2000, sotto la presidenza di Bill Clinton, il premier israeliano Ehud Barak e il leader dell’OLP si incontrarono a Camp David, ma senza ottenere risultati concreti.

Nel 2020 vengono firmati gli Accordi di Abramo, una serie di intese per raggiungere la normalizzazione dei rapporti con Israele da parte di alcuni Stati arabi: Emirati Arabi Uniti e Bahrein, seguiti poi da Marocco e Sudan. Molto significativo il riferimento ad Abramo, padre riconosciuto da ebrei e musulmani. Anche l’Arabia Saudita era pronta ad entrare negli Accordi e le relazioni con Israele si stavano progressivamente normalizzando.

L’attentato del 7 Ottobre di due anni fa e l’attuale invasione israeliana di Gaza hanno bloccato tutto questo faticoso ma necessario processo. Hanno anche reso evidente come la “questione palestinese” rischi di diventare solo una cortina per nascondere i conflitti di potere così caratterizzanti il Medio Oriente da decenni.

Hamas è un’organizzazione islamica fondamentalista che ha come obiettivo l’eliminazione di Israele non perché ciò favorirebbe la creazione di uno Stato palestinese, ma perché, con la cacciata degli ebrei, tutta l’area diverrebbe esclusivamente islamica. Anche le minoranze cristiane sarebbero a forte rischio, più di quanto già lo siano. Uno Stato islamico dal mare al Giordano, che trova un equivalente sul lato opposto. I fondamentalisti israeliani, infatti, vorrebbero cacciare i palestinesi da Gaza, e anche dalla Cisgiordania, per costituire uno Stato ebreo dal Giordano al mare: la Grande Israele.

Ha ragione, quindi, Patrizia Ciava nel concludere così il suo articolo: “Una convivenza pacifica potrà essere raggiunta solo se ciascuna popolazione imparerà a vedere nell’altra non un nemico, ma un vicino”. Data la situazione descritta sembrerebbe un’assoluta utopia, eppure non lo è. In realtà, questo già avviene e, paradossalmente, proprio nello Stato di Israele, in cui circa il 20% della popolazione è palestinese, in grande maggioranza musulmana, con diritti completi di cittadinanza. Per loro, peraltro, il servizio militare non è obbligatorio, ma diverse sono le vittime del terrorismo di Hamas anche tra di loro.

Anche tra la popolazione civile i casi di collaborazione e amicizia tra ebrei e arabi sono frequenti, semi di convivenza che dovrebbero essere coltivati, che rischiano invece di essere soffocati dalla hybris di chi vuole a tutti i costi una guerra senza fine.

