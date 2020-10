PALESTRA DIVENTA CHIESA PER ELUDERE RESTRIZIONI/ “Accorrete fedeli dal corpo sano”

Le restrizioni anti-Covid impongono la chiusura delle palestre? Bene, c’è chi ha pensato di trasformare la propria palestra in una chiesa (sì, avete letto bene), per cercare di aggirare così i divieti entrati in vigore nel Paese. Questa manovra a dir poco ardita si è consumata nelle ultime ore in Polonia, nazione che a fronte della recente impennata di contagi si è vista costretta ad affidare all’esercito la costruzione di un ospedale da campo persino all’interno dello stadio nazionale di Varsavia. C’è chi però di fermarsi non vuole proprio saperne, e per questo è pronto ad architettare qualsiasi cosa pur di continuare a lavorare. In questa categoria di persone sempre più folta non si può non annoverare il “fantasioso” proprietario della palestra Atlantic Sports di Cracovia autore della pensata…

COVID, PALESTRA TRASFORMATA IN CHIESA PER ELUDERE RESTRIZIONI

E’ stato proprio quest’ultimo a spiegare su Facebook le ragioni dietro alla sua scelta di trasformare il luogo in cui solitamente si cura la salute dei muscoli nell’habitat naturale per la contemplazione e la riflessione spirituale. Queste le sue parole: “Poiché le lezioni di fitness non sono consentite, a partire da oggi offriamo incontri religiosi per i membri della Chiesa del corpo sano. Difficile da credere? In questo mondo tutto è possibile”. Come riportato da Dagospia, la palestra Atlantic Sports ha fatto sapere di essere in procinto di aprire un negozio con attrezzature per esercizi, invitando chiunque volesse ad andarli a provare a pagamento. La scelta segue come detto la decisione dell’esecutivo polacco di chiudere la maggior parte delle piscine e delle palestre per arginare la diffusione del virus.



