Pali e Dispari, chi sono?/ Dal grande successo a Zelig alla separazione

Pali e Dispari, il grande successo a Zelig

Pali e Dispari, chi sono? Il duo comico italiano composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri conosciuti come Nucleo e Capsula sono tra gli ospiti della nuova puntata, in replica, dello show “Michelle Impossible” condotto da Michelle Hunziker. Proprio per l’occasione il duo comico di Zelig, composto da Marco Silvestri e Angelo Pisani, è tornato ad interpretare i personaggi di Capsula e Nucleo con cui sono diventati popolari nel programma comico Zelig. Il duo, nato artisticamente nel 1997 al Laboratorio Scaldasole di Milano, ha debuttato in tv nel programma Zona B prodotto da Paolo e Giulio Evangelista su Odeon TV.

Aurora Celli si è rifatta il seno?/ L'indiscrezione sulla tiktoker: "Pare che..."

La grande occasione arriva qualche anno dopo quando nel 1999 sono tra i comici del cast di Zelig, il programma comico campione d’ascolti di Canale 5. I personaggi di Nucleo e Capsula, due adolescenti vestiti in stile hip hop che conversano tra di loro con uno slang giovanile tutto particolare, conquistano il grande pubblico.

Ineke Hunziker, Michelle l'allontanò a causa della setta/ Il dolore e il ritorno "Mamma posso venire da te.."

Pali e Dispari: non solo Zelig. Perchè i due si sono separati?

La partecipazione a Zelig cambia la vita dei Pali e Dispari. Angelo Pisani e Marco Silvestri diventano popolarissimi grazie ai personaggi di Nucleo e Capsula e restano nel cast del programma comico fino al 2006. Grazie al successo televisivo il duo comico approda anche a teatro con lo spettacolo “Siamo rimasti sotto” a cui ha fatto seguito “Appoggiati scomodi”. Nel 2005 fondano anche il centro comico sperimentale Favelas a Milano, ma improvvisamente nel 2007 decidono di separarsi.

Nel 2007, nonostante il grande successo, il duo comunica la decisione di mettere la parola fine alla loro collaborazione. “Alla fine eravamo una coppia di fatto. Lavoravamo 300 giorni all’anno, non vedevamo mai le nostre famiglie – ha raccontato Silvestri – in quel periodo Zelig portava soldi e successo, noi ci siamo sfilacciati dalle cose che contano, perdendo il senso della realtà. Siamo stati fagocitati dallo showbiz”.

Manovra di Heimlich, cos'è/ Wilma Faissol, moglie Facchinetti, l'ha usata per salvare l'ex Alessia Marcuzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA