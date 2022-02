Pali e Dispari, chi sono e perchè si sono sciolti?/ Il duo comico italiano lanciato da Zelig

Pali e Dispari, chi sono? Il duo comico italiano composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri sono conosciuti come Nucleo e Capsula e hanno raggiunto la notorietà nel programma Zelig. Il duo, nato artisticamente nel 1997 al Laboratorio Scaldasole di Milano, ha debuttato in tv nel programma Zona B prodotto da Paolo e Giulio Evangelista su Odeon TV. Qualche anno dopo arriva la svolta: nel 1999, infatti, approdano nel programma comico cult Zelig dove riscuotono un grandissimo successo grazie ai personaggi di Nucleo e Capsula, due adolescenti vestiti in stile hip hop che conversano tra di loro con uno slang giovanile tutto particolare.

Dal 1999 al 2006, i Pali e Dispari sono tra i protagonisti indiscussi di Zelig. Un successo tale che li porta anche sui palcoscenici teatrali con gli spettacoli “Siamo rimasti sotto” del 2004, “Appoggiati scomodi” del 2007. Non solo, nel 2005 hanno fondato il centro comico sperimentale Favelas a Milano. Nel 2007 però i duo decide di sciogliersi. Come mai?

I Pali e Dispari perchè si sono sciolti?

I Pali e Dispari, il duo comico formato da Angelo Raffaele Pisani e Marco Silvestri, si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico per la coppia di Capsula e Nico, due giovani ragazzotti di periferia che facevano della gestualità il loro punto di forza. Nel 2007 però, nonostante il grande successo, il duo decide di sciogliersi. “Alla fine eravamo una coppia di fatto. Lavoravamo 300 giorni all’anno, non vedevamo mai le nostre famiglie – ha raccontato Silvestri – in quel periodo Zelig portava soldi e successo, noi ci siamo sfilacciati dalle cose che contano, perdendo il senso della realtà. Siamo stati fagocitati dallo showbiz”.

Ma cosa fanno oggi? Marco Silvestri lavora come n regista, attore e autore. Angelo Pisani ha continuato la sua carriera tra tv e teatro ed è diventato anche papà della piccola Agata nata dall’amore con Katia Follesa.



