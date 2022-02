Palindromo, cosa vuol dire/ Dalle date alle parole: magia dei caratteri “a specchio”

Oggi, 22/02/2022, siamo davanti ad una data palindroma. Cosa vuol dire la parola “palindromo”? Si definiscono così quelle parole o serie di numeri che non cambiano se lette al contrario, ovvero quelle che si possono leggere allo stesso modo da sinistra verso destra ma anche da destra verso sinistra, senza però cambiare significato. Ecco allora che leggendo la data del 22 febbraio 2022 da sinistra a destra o viceversa, non cambia il senso. Ovviamente esistono anche parole palindrome, delle quali la lingua italiana ne è piena.

Facciamo prima qualche esempio delle più comuni e utilizzate. Una delle parole palindrome in italiano è il nome Anna, che se letto il senso opposto resta sempre Anna. Sono palindromi anche verbi come “ama, ara, avallava, aveva, odo, oso” ma anche parole come “emme, osso, alla, ingegni, omonimo, pop, radar, sos, ossesso, esse”. Sono tantissime, dunque, parole di questo tipo in italiano, e la maggior parte cominciano con vocale, tranne alcune provenienti da inglese o da altre lingue, come appunto “pop, radar o sos”.

Palindromo, cosa vuol dire? Le frasi da conoscere in italiano

Il palindromo è dunque una frase, una parola o una sequenza di numeri che letti al contrario non cambiano significato. Secondo una leggenda, l’inventore del genere dei palindromi sarebbe stato il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d’Egitto. Esiste poi anche il “palindromo sillabico”, ossia una parola in cui le sillabe, se lette al contrario, sono invariate. Un esempio è “le-ta-le” o “Ma-rem-ma”.

Quando però parliamo di palindromo, cosa vuol dire? Ci riferiamo normalmente a quello che prende in considerazione ogni singola lettera o numero, come per l’appunto quello del 22-02-2022. In italiano ci sono anche molte frasi palindrome, quali ad esempio “I topi non avevano nipoti” o “Ai lati d’Italia”. Tornando invece alle date e ai numeri, quella di oggi è l’unica data palindroma nel 2022. Questo giorno è stato soprannominato dai matematici americani il “Twos-day”, ossia il giorno del 2. Nel corso del secolo incontreremo altre 22 date palindrome e ben 31 nei 100 anni successivi.

