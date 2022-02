Palindromo, perché lo è oggi 22-02-2022/ Cosa vuol dire, significato e prossime date

Se avete dato uno sguardo al calendario, avrete allora notato che il giorno di oggi è palindromo. O magari avete notato qualcosa di particolare in 22-02-2022 senza sapere in realtà che sia appunto palindroma. Cosa vuol dire? Si usa questo termine per indicare una data che può essere letta in entrambi i sensi e risultare comunque identica. In inglese si usa l’espressione “Two’s day”, che vuol dire letteralmente “il giorno del 2”, che ha la stessa pronuncia di Tuesday.

Dunque, oggi martedì 22 febbraio 2022 è una data palindroma, ma ve ne potete rendere conto solo scrivendola in numeri. Si tratta di un evento molto raro, che negli ultimi venti anni però si è verificata quattro volte, anche se potremmo conteggiarne cinque, visto che ad inizio mese si è avuta una data palindroma quasi perfetta. Dunque, è successo il 12-01-2021, il 02-02-2020, il 21-02-2012 e 10-02-2001. Quella di oggi non è ovviamente l’ultima occasione.

GIORNO PALINDROMO: PROSSIME DATE E ORIGINE TERMINE

In questo secolo avremo a che fare con altre date palindrome. Ne avremo 31 di questo tipo nei prossimi cento anni. Una addirittura sarà pure bisestile, cioè il 29-02-2092, poi dovremo attendere fino al 10-03-3001. Evidentemente non noi ma i nostri discendenti… Ma il giorno di oggi non è solo palindromo. C’è una singolare ripetizione del numero 2. Alla luce della numerologia, spiega il Corriere della Sera, ciò indica non solo confronto ma soprattutto dualità.

Perché si usa il termine palindromo? Deriva dal greco: palin (indietro) e dramein (correre), quindi vuol dire letteralmente “corsa all’indietro” o “che può essere percorso in entrambi i sensi”. Questo non vale solo per i numeri, ma anche per le parole (basti pensare, ad esempio, a “oro”). Ma ci sono addirittura frasi intere che mantengono significato e struttura immutati anche se lette al contrario, come nel caso di “Tenet”, titolo del film di Christopher Nolan.

