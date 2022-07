Palinsesti Mediaset 2022-2023 diretta streaming e tv/ Programmi e presentatori: come vedere la presentazione

Palinsesti Mediaset 2022/2023: la presentazione in tv

Oggi, martedì 5 luglio, alle 19.30 su canale 5, subito prima dell’edizione delle 20 del Tg5, appuntamento imperdibile con la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione 2022/2023. Tante conferma, ma anche ritorni ed importanti novità per la nuova stagione televisiva di Mediaset sul quale Pier Silvio Berlusconi punta tutto. Quella di questa sera sarà un appuntamento speciale che avrà come conduttore uno dei volti più amati dal pubblico ovvero Gerry Scotti. Sarà proprio Scotti, infatti, ad affiancare sul palco Pier Silvio Berlusconi che presenterà i reality, le fiction, i programmi e tutte le proposte delle reti Mediaset.

Sul palco, inoltre, ci saranno anche Pio e Amedeo a cui è affidata la parte comica e che torneranno in onda, proprio su Mediaset, con la nuova edizione di Felicissima Sera. Lo Speciale Palinsesti Mediaset 2022/2023 sarà così trasmesso da canale 5, ma sarà possibile anche seguire la diretta in streaming.

Come vedere in diretta streaming lo Speciale Palinsesti Mediaset 2022/2023

Nel corso dell’appuntamento speciale, Pier Silvio Berlusconi annuncerà tutte le novità dei Palinsesti Mediaset 2022/2023 come il ritorno de La Talpa. Spazio, poi, a conferme irrinunciabili per Mediaset come Tu sì que vales, C’è posta per te e i reality con il Grande Fratello Vip in prima linea. L’appuntamento in onda su canale 5 prima del telegiornale delle 20 potrà essere seguito anche in diretta streaming.

Per farlo basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi, compresi gli smart tv che permettono di seguire la diretta streaming, recuperando anche i vari contenuti, in tv.

