Palinsesti Rai 2023/2024: tornano Pino Insegno e Luca Barbareschi/ Confermate Mara Venier e Antonella Clerici

Palinsesti Rai 2023/2023: il ritorno di Pino Insegno e Luca Barbareschi

Sono stati ufficialmente presentati i palinsesti Rai 2023/2024. Durante la conferenza stampa, è stato confermato il ritorno in Rai di Pino Insegno che condurrà Il mercante in fiera e L’eredità che condurrà su Raiuno dal 1° gennaio sostituendo Flavio Insinna. Luca Barbareschi, invece, domenica alle 23 dal 3 dicembre, condurrà il programma “In barba a tutto”. Si tratta di un programma composto da otto puntate in cui l’attore farà compagnia al pubblico con interviste, monologhi, clip e servizi. Sono confermate, invece, le regine di Raiuno ovvero Mara Venier che condurrà ancora Domenica In e Antonella Clerici che sarà ancora alla guida di “E’ sempre mezzogiorno”.

Confermate poi Eleonora Daniele con Storie Italiane e Francesca Fialdini con Da Noi.. A ruota libera. Confermata anche Alessia Marcuzzi con la nuova edizione di Boomerissima e Alberto Matano alla guida de La vita in diretta. Nella prossima stagione televisiva, inoltre, spazio anche a Stefano De Martino con Bar Stella.

Palinsesti Rai 2023/2024: confermati Carlo Conti e Milly Carlucci

Confermatissimi, naturalmente, anche Carlo Conti e Milly Carlucci a cui è affidata la prima serata di Raiuno. Conti tornerà con la nuova edizione di Tale e Quale Show mentre Milly Carlucci con Ballando con le stelle. Antonella Clerici, inoltre, condurrà anche The Voice kids. In seconda serata torna Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Lorena Bianchetti, inoltre, il sabato, dalle 14, condurrà il nuovo show Mi Presento ai Tuoi.

Ritorna nel pomeriggio di Raiuno anche Caterina Balivo che sostituisce Serena Bortone che, invece, condurrà Le parole, programma nel weekend su Raidue. I Fatti Vostri, invece, saranno condotti da Anna Falchi e Tiberio Timperi con quest’ultimo che lascia Unomattina in Famiglia a Beppe Convertini con Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

