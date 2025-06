Palinsesti Rai 2025/2026: fiction che tornano in onda da Blanca 3 a Makari 4: Cancellata Lolita Lobosco 4 e slitta Doc 4 Nelle tue mani

Palinsesti Rai 2025/2026, svelate tutte le fiction che tornano in onda: da Blanca 3 a Makari 4

Si è appena conclusa la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 e sono stati annunciati non solo tutti i programmi del daytime e del prime time ma anche tutte le fiction Rai che andranno in onda nella stagione 2025/2026 tra graditi ed attesi ritorni, novità molto interessanti, ma anche cancellazioni e slittamenti. Prima di svelare l’elenco di tutte le serie che andranno in onda non resta che anticipare che anche la prossima stagione sarà ricca. Blanca 3 è sicuramente tra i graditi ritorni con Maria Chiara Giannetta che tornerà a vestire i panni della consulente di polizia non vedente. Quando andrà in onda Blanca 3? In autunno con ben sei puntate.

Anticipazioni Don Matteo 15: Anna e Marco tornano?/ Spuntano nuovi indizi e rumor: le parole degli attori

Sempre in autunno andrà in onda anche Il commissario Ricciardi 3, serie tv tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con protagonista Lino Guanciale in un poliziesco ambientato negli anni ’30 tra ‘maledizioni’ e l’amore contrastato con Enrica. E poi ancora dopo aver rinfrescato la memoria con le repliche in autunno tornerà anche Makari 4 con tantissime novità i cui punti fermi restano la splendida location siciliana ed il protagonista Saverio Lamanna che ha il volto di Claudio Gioè. Da oltralpe torna Morgan Detective Geniale 5, Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas con Un professore 3 e Matteo Martari e Pilar Fogliati con Cuore 3 andranno in onda in autunno.



Don Matteo 13 anticipazioni prossima puntata 3 luglio 2025/ Anna sta tramando contro Valentina?

Doc 4 Nelle tue mani slitta, cancellato Le Indagini di Lolita Lobosco 4: fiction palinsesti Rai 2025/2026

L’elenco di tutte le fiction palinsesti Rai1 2025/2026 continua con altri attesi ritorni, nella primavera del 2026 torna Don Matteo 15 con Raoul Bova confermato nel ruolo del protagonista Don Massimo, nel cast figurano Nino Frassica, Federica Sabatini ed Eugenio Mastrandrea ma sono previste anche molte new entry. Torna anche su Rai2, sempre a febbraio 2026, Mare Fuori 6. Confermate anche le storie soap: Un posto al sole e Il paradiso delle signore con le nuove stagioni in onda da settembre.

Calciomercato Juventus News / Sancho e Jonathan David più vicini, si complica Conceicao (26 Giugno 2025)

Spiccano, tuttavia, dei grandi assenti, contrariamente a quanto anticipato nei mesi scorsi non figura Doc 4 Nelle tue mani che slitta, gli attori capeggiati da Luca Argentero e Pierpaolo Spollon sono già tornati sul set ma, quasi certamente, le nuove puntate slittano all’autunno 2026. Si vocifera, invece, di una possibile cancellazione de Le indagini di Lolita Lobosco, dopo mesi di assenza la nuova stagione non risulta nei palinsesti, i fan di Luisa Ranieri, tuttavia, possono tirare un sospiro di sollievo perché l’attrice partenopea sarà protagonista della nuova fiction La Preside in onda in quattro puntate nel 2026.



Tutte le fiction Rai 2025/2026: le nuove serie in onda dal prossimo autunno

E non solo grandi ritorni, ci sarà spazio anche per le nuove fiction nel palinsesto Rai 2025/2025 a cominciare dalla fiction con Can Yaman Sandokan e a seguire Carosello in Love, La ricetta della felicità, Se fossi te, Balene Amiche per sempre, L’Altro Ispettore e Una famiglia imperfetta, Prima di noi, Noi del Rione Sanità, Guerrieri. Su Rai2 arrivano Estranei, Occhi di Gatto, Rise of The Raven e Goldrake ed infine su Rai3 l’intenso Kabul con Valentina Cervi e Gianmarco Saurino.