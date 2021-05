Palio di Siena 2 luglio 2021 annullato/ Sindaco: “In forse anche carriera 16 agosto”

Il Palio di Siena, originariamente programmato per il 2 luglio 2021, è stato ufficialmente annullato per via dell’emergenza sanitaria in atto e delle restrizioni anti-Covid. La decisione, che ha rapidamente fatto il giro del web, è stata ratificata nella giornata di oggi durante la sessione del Consiglio comunale, che si è espresso a favore della cancellazione dell’evento simbolo della città toscana, in grado di unire tradizioni e campanilismi. Il documento mediante il quale è stato disposto il non svolgimento della kermesse è stato approvato con ventidue voti favorevoli, mentre va registrata la non partecipazione al voto del Partito Democratico, di Sena Civitas e di In Campo.

“Questa mattina, a seguito dei colloqui con questore e prefetto, è stato sempre più chiaro che non vi sarebbe certezza di poter svolgere il Palio nelle forme consuete, di vivere liberamente la nostra festa il 2 di luglio”, ha asserito Luigi De Mossi, sindaco di Siena, che ha successivamente precisato che, per ciò che concerne il Palio del 16 agosto, per la Madonna dell’Assunta, il Comune attenderà fino all’ultimo momento disponibile per comprendere se potrà essere disputato o meno, ovviamente in base all’andamento della curva epidemiologica.

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2021 CANCELLATO, DUBBI PER IL 16 AGOSTO

Il Palio di Siena del 2 luglio 2021 è stato quindi annullato, con il Consiglio comunale che ha anche conferito mandato al sindaco Luigi De Mossi, stante il permanere o l’evolversi in senso ulteriormente negativo della situazione dell’emergenza sanitaria, previa consultazione con le autorità di pubblica sicurezza, di cancellare anche il Palio del 16 agosto. “La ragione per cui teniamo aperta la finestra per il Palio del 16 agosto – ha affermato il primo cittadino – è dettata dal fatto che riteniamo giusto monitorare la situazione alla fine dell’emergenza dichiarata, ovvero quella del 31 luglio. Restano ovviamente difficoltà oggettive anche per agosto, ma la decisione sarà definita più avanti”. È d’uopo rammentare che nel 2020 le due carriere del Palio non si sono svolte e che, nella sua storia, il Palio di Siena non si è corso solo in concomitanza di eventi straordinari, quali la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana (1723), un’epidemia di colera (1855) e la Seconda Guerra Mondiale (1940 e 1944).

