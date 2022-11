Palle di Natale giganti rotolano in strada a Londra/ Video, panico tra automobilisti

Palle di Natale giganti rotolano in strada a Londra: il video ha fatto il giro del web in tutto il mondo, creando non poco scalpore. È una fortuna, infatti, che nessuno si sia fatto del male. L’episodio è avvenuto la notte di Halloween lungo Tottenham Court Road, una delle vie principali nel centro della città. Le due sfere si sono staccate da una installazione artistica a causa del forte vendo e sono piombate tra le auto, nell’incredulità dei conducenti che hanno tentato di schivarle.

La traiettoria delle due palle di Natale è stata più volte deviata: hanno rimbalzato tra le vetture, per poi schiantarsi contro dei pali della luce e perdere la loro superficie esterna, ma alla fine continuare a rotolare incessantemente. Anche i pedoni che si trovavano sulla strada sono stati costretti a darsi alla fuga per evitare di essere colpiti. Nessuno, però, si è fatto del male.

Palle di Natale giganti rotolano in strada a Londra: il video diventa virale

Il video delle palle di Natale giganti che rotolano in strada a Londra è stato pubblicato su Tik Tok da The Shade Borough. “Sembra che queste decorazioni di Natale non abbiano resistito ai forti venti nel centro di Londra ieri sera! Due palline giganti sono state avvistate mentre volavano attraverso Tottenham Court Road”, questo il titolo della clip di 46 secondi. Al di là dei disagi creati, comunque, la vicenda avvenuta nella notte di Halloween ha creato molta ilarità sul mondo dei social network. “Ora spiegalo alla tua compagnia di assicurazioni”, ha scritto un utente.

Gli inglesi però dovranno continuare a fare i conti nei prossimi giorni con il maltempo. La speranza è che le altre installazioni artistiche che si trovano nel Paese per le festività siano più resistenti di quelle che si sono staccate qualche giorno fa a Londra.

📽️Outsized baubles from a Christmas display have caused chaos on London's Tottenham Court Road after rolling into traffic. Read more here ⬇️https://t.co/cjNdyy0Bqi pic.twitter.com/wKawzbchIQ — The Telegraph (@Telegraph) November 1, 2022













