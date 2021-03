Palloncino a forma di pene a Sanremo 2021?/ Platea invasa: sui social scoppia il caso

I palloncini sulle poltrone dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 sono diventati un caso sui social. Una scelta all’apparenza simpatica quella di usarli come “pubblico”, sicuramente era questa l’intenzione di chi ha avuto l’idea. E allora perché le immagini dei palloncini sono diventate virali in questi minuti? Per un palloncino in particolare. Qualcuno, forse troppo malizioso, ha intravisto uno molto simile ad un noto per la sua forma “fallica”. Mentre Fiorello provava a bucarne qualcuno, sui social è già scoppiato il dibattito sul palloncino “galeotto”.

PALLONCINI A SANREMO 2021 CON UN INTRUSO…

«I palloncini sulle poltrone stasera hanno dato corpo e colore alla tristezza della platea deserta di ieri seraPalloncinoFaccina abbagliata dal successo #Sanrem2021», ha scritto un utente che però non si è reso conto del palloncino “incriminato”. Qualcuno stenta a crederci: «Ma tra i palloncini in platea c’è un pene? Ma davvero?». C’è chi ha fatto dell’autoironia: «Comunque tra i palloncini, ci sono pure io… il clown che sono». E chi invece si è lasciato andare a qualche battuta: «Quando ama ha detto ad Elodie “pure i palloncini stanno applaudendo” e sulle poltrone ci sono i palloncini a forma di ca**o. BENE MA NON BENISSIMO #Sanremo21». Chissà se qualcuno, notando il caso social, si prenderà la briga di toglierlo dalla platea o lo lascerà a godersi lo spettacolo di stasera…

