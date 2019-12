“Pallone d’Oro 2019 a Leo Messi”/ Classifica su web: Salah 3°, CR7 giù dal podio

Una classifica “leak” anticipa quella che domani sera potrebbe effettivamente essere la medesima ufficiale sul Pallone d’Oro 2019: Lionel Messi avrebbe vinto il suo sesto Pallone d’Oro, nessuno come lui nella storia del calcio, battendo al fotofinish Virgil Van Dijk e Mohamed Salah, entrambi trionfatori della scorsa Champions League con il Liverpool. In attesa della cerimonia a Parigi di domani sera che incoronerà il post Luka Modric, organizzata da France Football, le indiscrezioni degli scorsi giorni verrebbero confermate anche dall’anonimo leak rilanciato dai quotidiani francesi, spagnoli e inglesi. L’asso del Barcellona, nonostante l’uscita in semifinale in Champions (proprio contro il Liverpool) arriverebbe al trionfo per l’incredibile annata in Liga con ennesimi trionfi di gol e assist: resta da capire se il “leak” sia un fake creato ad arte secondo gli ultimi rumors oppure un effettiva anticipazione di quanto avverrà domani sera.

PALLONE D’ORO: LA CLASSIFICA “ANTICIPATA” DAL LEAK

Quel che pare ormai certo è che l’ottima stagione passata con la Juventus (con l’uscita però prematura ai quarti di Champions League) e la vittoria in Nations League non sono bastate per Cristiano Ronaldo per rimanere sul podio del Pallone D’Oro. La classifica “anticipata” vede infatti Leo Messi davanti a tutti, al centralone olandese Van Dijk, all’egiziano Salah e solo quarto giù dal podio CR7. 446 i punti per il già 5 volte Pallone d’Oro argentino, mentre Van Dijk ne raggiunge 382 nettamente davanti ai 179 di Momo Salah e ai 133 di Cristiano Ronaldo. Al quinto posto, se tutto fosse confermato, troviamo un altro protagonista del grande Liverpool di Klopp, ovvero Sadio Mané (97 voti): al sesto il portierone dei Red Allisson (82) mentre al settimo troveremmo il bombe del Psg Mbappé. Chiude la classifica in top ten, il centrocampista oggi al Barcellona ma lo scorso anno protagonista con l’Ajax Frankie De Jong, il difensore della Juventus (anche lui ex lanciere) De Ligt e al decimo posto Eden Hazard, oggi al Real Madrid. Anche lo scorso anno erano spuntati fuori documenti che vedevano Varane favorito per la vittoria, che però poi è andata a Modric: dunque non resta che attendere domani sera per capire se Lionel Messi potrà festeggiare o meno il suo sesto incredibile Pallone d’Oro.

❗There is a ‘leaked Ballon d’Or rankings’ list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov — Barca Universal (@BarcaUniversal) November 30, 2019





