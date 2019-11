Pallone d’Oro 2019 a Lionel Messi/ In Spagna “France Football già a Barcellona”

Il Pallone d’Oro 2019 lo vincerà Lionel Messi. No, non è ancora una notizia ufficiale, ma è l’indiscrezione che circola da stamane sulla carta stampata spagnola. Secondo l’apertura del quotidiano iberico “El Mundo Deportivo”, molto vicino al Barcellona, La Pulce sarebbe stata incoronata il giocatore più forte dell’anno solare che volge alla conclusione, e mancherebbe solamente l’ufficialità e la consegna di rito del prestigioso riconoscimento. A conferma di questa anticipazione decisamente succulenta, il fatto che un gruppo di inviati di France Football, la rivista che assegna ogni anno il “Ballon d’Or”, sarebbe già stato la scorsa settimana a Barcellona, proprio per realizzare un reportage con lo stesso asso argentino, in vista appunta della sua futura incoronazione. Se la vittoria venisse confermata sarebbe un gravissimo smacco per il suo storico rivale, leggasi Cristiano Ronaldo, visto che il sudamericano toccherebbe quota sei Palloni d’Oro, contro i 5 del calciatore della Juventus.

PALLONE D’ORO 2019 A LIONEL MESSI: SCONFITTO VAN DIJK?

Inoltre, nel caso in cui l’indiscrezione venisse confermata, smentirebbe di fatto i bookmakers, che invece stanno puntando forte nelle ultime settimane su Virgil Van Dijk, difensore centrale della nazionale olandese, nonché gioiello del Liverpool, che lo scorso giugno vinse la Champions League da protagonista proprio con i Reds, e che viene da una metà Premier League pressoché impeccabile. Messi non vince il Pallone d’Oro dal 2015, da quando ottenne la Champions League nella finale contro la Juventus: nel 2016 e 2017 il trofeo andò a Cristiano Ronaldo, mentre nel 2018 se lo aggiudicò Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, dopo il suo grande Mondiale con la maglia della Croazia (seconda dopo la Francia). A questo punto non ci resta che attendere lunedì prossimo, quando appunto si terrà la cerimonia di premiazione e scopriremo se le indiscrezioni verranno confermate o meno.

