Lautaro Martinez possibile outsider per il Pallone d’Oro

La conclusione delle semifinali di Champions League, che hanno visto la vittoria dell’Inter 4-3 contro il Barcellona dopo i tempi supplementari e il trionfo del PSG 2-1 contro l’Arsenal, hanno visto dei movimenti nella possibile classifica del Pallone d’Oro per questa stagione dovuti dalla possibilità o meno di conquistare il più ambito trofeo d’Europa. Tra i giocatori che hanno guadagnato posizioni c’è ovviamente tanta Italia, tra calciatori che militano nel nostro paese e altri che giocano per la nostra Nazionale ma che hanno scelto di proseguire la loro carriera fuori dalla nostra penisola.

Tante posizioni sono state guadagnate da Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro infatti ha guidato la sua squadra fino alla finale e nella partita di ritorno contro i blaugrana ha trovato un gol e guadagnato un rigore. C’è però da tenere conto che lo scorso anno nonostante avesse vinto il ventesimo scudetto con l’Inter e la Copa America con l’Argentina, entrambe da capocannoniere, non era stato inserito neanche nella top 5, per questo è difficile pensare che possa bastare l’eventuale vittoria della Champions League per assegnargli l’ambito premio della rivista francese.

Gigio Donnarumma candidato al Pallone d’Oro con la vittoria della Champions League

Il Pallone d’Oro sarebbe poi diretto a Parigi nel caso in cui la squadra della capitale francese dovesse vincere la sua prima Champions League, in quel caso i più papabili per il primo posto sarebbero il francese Ousmane Dembélé, protagonista in Ligue 1 e in Europa con diversi gol, e l’italiano Gianluigi Donnarumma, fondamentale nel passaggio del turno contro Liverpool e Aston Villa. Difficile vedere la vittoria del trofeo da parte di un portiere che infatti solitamente viene votato in una classifica diversa, quella del Trofeo Yashin, in onore dell’unico portiere vincitore del premio.

Infine ci sono i giocatori in lizza per il premio nonostante le loro squadre non siano riuscite a raggiungere le fasi finali della competizione ma che per i numeri che hanno messo a segno e i trionfi nelle competizioni nazionali sono giustamente annoverati tra i possibili vincitori finali.

Due di questi vengono dal Barcellona che nonostante la sconfitta in semifinale di Champions sta vivendo una stagione di altissimo livello, i due protagonisti sono ovviamente Lamine Yamal con 51 presenze da 15 gol e 24 assist in tutte le competizioni e Raphinha che ha realizzato 32 gol e 25 assist in 53 presenze, altro papabile è poi Mohamed Salah vincitore della Premier League con il Liverpool grazie ai suoi 33 gol e 23 assist in 49 partite.