Pallone “spia” cinese sui cieli degli Usa/ Pentagono: “Lo stiamo monitorando”

Pallone “spia” cinese sui cieli degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno seguito e monitorato un sospetto pallone di sorveglianza cinese avvistato sui cieli a stelle e strisce questa settimana. L’avvistamento del pallone sospetto è avvenuto negli Usa settentrionali, proprio pochi giorni prima che il segretario di Stato americano Antony Blinken voli a Pechino per colloqui. Si tratterebbe di una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni da parte della Cina, come la definiscono dagli Usa.

Pat Ryder, portavoce del Pentagono, ha riferito che gli Usa “hanno rilevato e stanno monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento. Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino”. Come spiegato ancora, “Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili”. Anche Joe Biden è stato avvisato dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della difesa.

Perché il pallone “spia” non sarà abbattuto

Il presidente Joe Biden, come spiega l’Ansa, aveva ordinato di abbattere il pallone ad alta quota ma il Pentagono si sarebbe opposto, temendo vittime: il rischio era che detriti cadessero a terra, provocando danni. La sfera è stata avvistata e segnalata da civili in un aereo di linea commerciale, come spiegato da dirigenti americani. I funzionari del Pentagono sono quasi certi che il pallone appartenga alla Cina. Un alto funzionario della difesa ha spiegato che non vi è alcuna “minaccia significativamente rafforzata” di compromissione dell’intelligence statunitense perché i funzionari statunitensi “sanno esattamente dove si trova questo pallone ed esattamente dove sta passando”.

Nessuna minaccia neppure per l’aviazione civile perché il pallone è “significativamente” al di sopra dell’altitudine utilizzata dalle compagnie aeree commerciali. Gli Stati Uniti avrebbero sollevato la questione con i funzionari cinesi nella loro ambasciata a Washington e a Pechino. “Ci sono state segnalazioni di piloti che hanno visto questa sfera, anche se è piuttosto alta nel cielo”, ha detto un anonimo funzionario della difesa. I funzionari hanno spiegato poi che “l’attuale traiettoria di volo la porta su una serie di siti sensibili”.











