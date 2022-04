Pallottole Cinesi/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson

Pallottole Cinesi, film di Italia 1 diretto da Tom Dey

Pallottole Cinesi sarà trasmessa su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, a partire dalle ore 13:45. Si tratta di una pellicola realizzata nell’anno 2000 grazie ad una collaborazione tra Stati Uniti d’America e Hong Kong ed in particolare con gli investimenti effettuati dalla Touchstone Pictures insieme a Spy Glasses Entertainment e Jackie Chan Films Limited.

La regia è firmata da Tom Dey, il soggetto e della sceneggiatura sono stati scritti da Alfred Gough e Miles Millar, il montaggio è stato realizzato da Richard Crew e le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Edelman. Nel cast di questa pellicola figurano tra gli altri Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Brandon Merrill, Roger Yuan e Xander Berkeley.

Pallottole Cinesi, la trama del film: la guardia imperiale Wong

In Pallottole Cinesi ci troviamo nell’anno 1881 con un cinese di nome Wong che svolge il ruolo di guardia imperiale insieme al suo eminente zio. A Wong viene affidato il compito di liberare la principessa Pei Pei che peraltro è anche sua amica di vecchia data e che è stata catturata durante un viaggio per affari da un falso avvocato di nome Thomas Andrews Lupon e portata nel lontano stato americano del Nevada su ordine di Lo Fong, a sua volta ex guardia imperiale cacciato via dalla Cina per il suo tentativo di rovesciare il Governo e prendere il posto dell’Imperatore. Durante il viaggio in treno che dovrebbe condurre Wong nei pressi della cittadina dove vive il nemico del proprio imperatore, si imbatte in un bandito di nome Roy. Purtroppo durante questa ricetta uno dei compagni di Roy uccide lo zio di Wong.

Questo sarà motivo di litigio all’interno della banda con Roy e che viene di fatto abbandonato nel deserto insieme allo stesso Wong. I due così iniziano a condividere il loro destino accomunati da un tradimento e dalla volontà di farsi giustizia. Le cose non sembrano mettersi per il verso giusto ma fortunatamente incontrano nel deserto il falso avvocato che ha rapito la principessa, il quale, non avendo ricevuto la paga stabilita, decide di vendicarsi a sua volta nei confronti di Lo Fong indicando ai due la strada da percorrere per arrivare nella cittadina dove la vittima del rapimento viene detenuta. Consapevoli di come da soli non possano riuscire ad avere la meglio di un’intera banda di criminali, decidono di portare avanti un piano ben sviluppato nel quale dovranno fare soprattutto leva sulle rispettive capacità nel combattere. Una emozionante avventura tutta da seguire e scoprire.

Il video del trailer “Pallottole cinesi”













