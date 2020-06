Palmi, la Tonnara zona rossa/ Reggio Calabria, 8 casi di covid: torna il lockdown

C’è una nuova zona rossa in Italia, precisamente alcune aree del comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, come riferito da numerosi quotidiani online, i quartieri dell’area costiera, Pietrenere, Tonnara, Scinà, sono stati rimessi in lockdown a seguito dell’incremento esponenziale di contagi da coronavirus. A prevederlo è stata un’ordinanza regionale firmata dalla presidente Jole Santelli, con l’obiettivo appunto di contenere il covid. Nella giornata di sabato, 20 giugno, sono stati rinvenuti otto nuovi casi di positività e tale situazione ha destato preoccupazione, con conseguente istituzione della nuova zona rossa. Tutte le persone all’interno di questi quartieri di Palmi non potranno allontanarsi, e nel contempo nessuno potrà entrarvi, ad eccezione di operatori sanitari e forze dell’ordine. Consentiti solamente spostamenti essenziali, come ad esempio il lavoro, la spesa e urgenze varie.

PALMI, TONNARA IN ZONA ROSSA FINO A VENERDI’ 26 GIUGNO

Inoltre, previsto “il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi asintomatici” e la valutazione della “reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, anche mediante l’installazione di una tensostruttura” per effettuare i test diagnostici. Sospese tutte le attività commerciali e produttive ad eccezione di quelle “essenziali”, e si inviata la popolazione a “mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree”. La nuova zona rossa rimarrà tale fino alle ore 14:00 di venerdì 26 giugno, dopo di che si rivaluterà la situazione e si deciderà se prorogare ulteriormente la misura o eventualmente interromperla. “Siamo riusciti a scongiurare una chiusura della città e una chiusura prolungata dell’area costiera – fa sapere il comune di Palmi attraverso un post firmato dal sindaco Giuseppe Ranuccio – quattro giorni dunque, per tutelare sia la salute sia la stagione estiva, oltre che per essere certi di ripartire in totale sicurezza”.



