PALMIRA E DANTE, GENITORI DI ANNA TATANGELO/ “Mamma portata via da un tumore, sono stati anni devastanti”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo ricorda la mamma Palmira. “Mia mamma ha perso la sua lotta contro il tumore. Io sono stata la prima a sapere della sua malattia. – ha spiegato non senza commozione – Molte cose a mia mamma non le ho dette sulla malattia, l’ho fatto per proteggere lei ma anche mio padre e la mia famiglia. Lei però secondo me sapeva tutto, perché la malattia era molto avanti.” E ha aggiunto: “Sono quelle cose che ti fanno crescere tanto, quando vedi una mamma che solitamente ti da la forza, essere lei dall’altra parte, e sei tu a doverle dare la forza. Ho sofferto molto durante, quando lei è andata via… sono stati 5 anni devastanti ma sono anche grata di averli potuti vivere con lei.”

Andrea e Gigi D'Alessio, figlio e ex Anna Tatangelo/ La cantante: "strade separate ma visione comune"

Su suo padre Dante invece Tatangelo ha detto: “Papà? Lo amo da morire. Lui ha voltato pagina e non sono nessuno per giudicare. È sempre mio padre, lo rispetto e mi auguro sia felice però ovviamente ognuno ha i suoi tempi per metabolizzare.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Anna Tatangelo e il rapporto con i genitori Palmira e Dante

Palmira e Dante sono i genitori di Anna Tatangelo, la cantante di “Ragazza di periferia”. La famiglia è stata da sempre fondamentale nella vita dell’interprete e in particolare quando è balzata alla fame con la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con “Doppiamente fragili” a soli 15 anni. Proprio la cantante parlando della sua famiglia ha dichiarato: “i mie genitori mi sono stati sempre vicino. C’è stato un momento in cui mi sono fatta tanta forza per affrontare importanti problematiche di salute in famiglia, però mia mamma ovviamente mi fa sempre sentire figlia e forse anche più piccola di quella che sono. Si preoccupa di tutto in una maniera esagerata. Ci sono stati dei momenti in cui ho tirato fuori anche io la grinta per sostenerla e lo continuiamo a fare insieme. E’ una nonna super protettiva”.

Mattia Narducci, fidanzato Anna Tatangelo/ La cantante: "le differenze d'età a volte sono delle risorse"

Una bella famiglia quella della Tatangelo: 40 anni di matrimonio e quattro splendidi figli Silvia, Maurizio, Giuseppe e la più piccola, Anna, l’artista di casa. Purtroppo la famiglia di Anna ha dovuto affrontare un bruttissimo momento: la malattia di mamma Palmira.

Anna Tatangelo e la malattia di mamma Palmira

La famiglia di Anna Tatangelo ha dovuto affrontare la malattia di mamma Palmira. La donna, infatti, si è ammalata di cancro. Una lunga lotta dal tragico epilogo. Proprio la Tatangelo, ospite di Domenica da Mara Venier, ha parlato così dell’amatissima mamma: “mia madre è una roccia, un carrarmato. Mi ha insegnanto tanto in questi anni, tantissimo”.

Andrea D'Alessio: "Io bello come papà Gigi? Non è un complimento"/ "Bello come mamma Anna Tatangelo sì"

Palmira Vinci, la mamma di Anna Tatangelo, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. “Ci sono momenti difficili nella vita, che possono servire per trovare la forza e far si che tu possa rialzarti. Abbiamo la possibilità di dire ai nostri genitori Ti voglio Bene, dobbiamo farlo. E’ una cosa che va detta” – ha detto tra le lacrime la cantante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA