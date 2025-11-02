A Palmoli una famiglia vive isolata nei boschi con tre bambini piccoli: la scoperta delle autorità dopo un'intossicazione con dei funghi velenosi

Quello che sembrava essere una notizia come tante altre con una chiamata al 118 per un’intossicazione a causa di alcuni funghi velenosi, si è trasformata in una scoperta – a tratti – agghiacciante dopo che le autorità di Palmoli (piccolo comune alle porte di Chieti, in Abruzzo) hanno scoperto che la famiglia intossicata viveva – e vive tutt’ora – in un rudere fatiscente disperso nei boschi, quasi completamente isolato e con tre bambini molto piccoli a carico: bambini – neanche a dirlo – che non frequentano nessuna delle scuole di Palmoli, non hanno un pediatra, né veri e propri contatti sociali.

Partendo dal principio, dobbiamo tornare indietro fino all’ottobre dello scorso anno quando le autorità di Palmoli ricevettero una richiesta di soccorso: dalla telefonata appresero che una famiglia anglosassone – composta da due adulti e tre bambini, tra gli otto e i sei anni – era rimasta intossicata a causa di una zuppa preparata con dei fughi velenosi e seppur – fortunatamente – tutti e cinque vennero salvati senza grossi problemi, fu in quel momento che si scoprì la verità agghiacciante che citavamo prima.

È scontro tra il tribunale e la famiglia che vive nei boschi di Palmoli: “Una scelta per scappare dalla società avvelenata”

La famiglia, infatti, viveva nel bosco di Palmoli all’interno di un rudere in larga parte – secondo le autorità – fatiscente, isolata dalla società e senza alcuna utenza o acqua corrente: i tre bambini non erano iscritti a nessuna scuola e non avevano mai effettuato una visita da una pediatra e proprio per questo venne chiesto l’intervento degli assistenti sociali; ma fu in quel momento che la famiglia fece i bagagli e si trasferì a Bologna.

Seguì un rimpallo di fascicoli tra Bologna e L’Aquila e alla fine la famiglia tornò in quello stesso rudere nei boschi di Palmoli: nonostante un’iniziale apertura da parte della coppia inglese affinché seguissero (con i figli) un percorso psico e socio educativo, alla fine i due decisero di tirarsi indietro senza più permettere alcuna visita nella loro improvvisata abitazione agli assistenti sociali; e mentre oggi la famiglia vive ancora in quel bosco, si attende la decisione di un giudice per l’affidamento dei figli.

Nel frattempo, però, i genitori hanno anche nominato un loro legale grazie al quale hanno inviato una lettera ai giudici per difendere le loro scelte di vita: vivere nei boschi di Palmoli, infatti, sarebbe un modo per tenere i figli lontani dalla società “avvelenata”, crescendoli a contatto con la natura in un ambiente sicuro dove possono contare di tutto il supporto e l’aiuto di cui hanno bisogno; precisando che sono ben nutriti, educati, puliti e felici.