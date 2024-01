Palworld, il videogioco dei record/ 6 milioni di copie in pochi giorni per il “clone” dei Pokemon

Palworld è a mani basse il videogioco del momento. Nel giro di pochi giorni dal suo lancio ha superato quota 6 milioni di copie vendute, per un successo a dir poco clamoroso e che nessuno probabilmente si attendeva. Palword, come scrive Wired, unisce azione, avventura e survival, e deve la sua fortuna anche al fatto che le creature al suo interno sono molto simili ai Pokemon. Il videogame è stato sviluppato e distribuito da Pocket Pair, ed ha superato gli 1,2 milioni di giocatori attivi in contemporanea su Stream, un numero a dir poco incredibile che supera anche videogiochi “blockbuster” come ad esempio Elden Ring, ma anche Baldur’s Gate 3, posizionandosi in classifica al secondo posto, solamente dietro a Pubg fra i giochi che non sono completamente gratuiti.

Tra l’altro nell’elenco totale dei giocatori non sono presenti quelli che utilizzano il sistema Xbox Game Pass, di conseguenza il numero potrebbe essere ancora più elevato. L’idea di Palword è quella di catturare e addestrare le creature all’interno di un open world, impiegando poi le stesse in compiti specifici per poter crescere e avanzare nel gioco. Il giocatore deciderà se instaurare con tali “mostriciattoli” un rapporto paritario oppure quello di padrone-schiavo, e le creature si chiamano Pal (da qui il titolo del gioco PalWorld).

PALWORLD, IL VIDEOGIOCO DEI RECORD: LE DIFFERENZE CON I POKEMON

A differenza però dei Pokemon, possono utilizzare armi e sparare, e spesso e volentieri possono perdersi o bloccarsi: starà nell’abilità del videogiocatore evitare che ciò accada. A differenza delle creature Nintendo, inoltre, possono raccogliere materiale, come ad esempio legno e minerali, e produrre degli oggetti.

Wired sottolinea quindi come sia troppo riduttivo considerare Palworld solo un clone dei Pokemon per via appunto di queste nuove dinamiche introdotte che sono decisamente interessanti nonché il vero motivo dello straordinario successo. Palworld è scaricabile da Steam al prezzo di 28,99 euro con la possibilità di ottenere uno sconto del 10%. Si può inoltre giocare anche tramite Game Pass sul personal computer ma anche su Xbox Series X/S. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare a breve anche una versione per PS5.

