Pamela Anderson e Adil Rami: è finita/ L’attrice: “E’ un mostro, sono devastata”

La storia d’amore fra l’ex difensore di casa Milan, Adil Rami, e la maggiorata americana, Pamela Anderson, sembrerebbe essere ormai agli sgoccioli. Dopo due anni vissuti intensamente fra gli Stati Uniti e l’Europea, alla fine i due pare si siano lasciati. Il condizionale resta comunque d’obbligo, ma gli ultimi messaggi social della bagnina di Baywatch sembrerebbero spingere verso la rottura, una frattura che pare tra l’altro totale. La Anderson si è sfogata attraverso la propria pagina Instagram, dove ha pubblicato un bello scatto in bianco e nero di lei con Adil, con annesso la didascalia: «E’ difficile da accettare. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un’enorme bugia. Sono stata truffata, portata a credere che il nostro era un “grande amore”? Sono devastata nell’aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava vivendo una doppia vita. Era solito scherzare riguardo altri giocatori, diceva che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri? Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare il cuore e le menti di due donne in questo modo. Sono sicura che ce ne sono state altre. E’ un mostro».

PAMELA ANDERSON E ADIL RAMI: È FINITA

«I narcisisti non cambiano. I sociopatici non cambiano – ha proseguito la Anderson nel suo duro sfogo verso l’attuale calciatore dell’Olympique di Marsiglia – andrò avanti per la mia strada, ho sempre lottato per la verità e la giustizia, questo è il mio peggior incubo. Non ero una persona molto gelosa prima di incontrarlo. La cosa mi fa male da morire». I due si erano avvicinati due anni fa, e la loro storia d’amore, da una iniziale boutade era divenuta molto concreta, al punto che spesso e volentieri la nota attrice statunitense era stata avvistata allo stadio di Marsiglia, il Velodrome, per assistere dal vivo alla partita del proprio compagno. Già in un recente passato, come ricorda Goal.com, Adil e Pamela sembravano sul punto di separarsi, ma l’indiscrezione era stata sempre smentita seccamente: questa volta la rottura sembrerebbe ormai definitiva.

