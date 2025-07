Pamela Anderson e Liam Neeson: feeling alle stelle a Londra! Baci, coccole e il gesto che ha fatto esplodere il gossip.

Pamela Anderson e Liam Neeson sono più innamorati che mai e dopo aver recitato insieme in “Una pallottola spuntata” hanno sfilato sul red carpet mostrando a tutti la loro grande complicità. Il film uscirà nelle sale italiane il 30 luglio mentre negli USA è già stato proiettato a partire dal 23 luglio 2025. Si tratta di una pellicola sequel della famosa saga che ha segnato gli anni Novanta. Inutile dire che i due sono stati i protagonisti assoluti del red carpet soprattutto visto il look di lei.

Pamela Anderson si è presentata infatti in un elegantissimo abito di colore viola in tema con la serata, poco truccata come due anni fa e con una capigliatura molto dolce. Lui, con una semplice maglietta nera e un abito grigio. Le fotografie li hanno ritratti mentre si baciavano teneramente sulla guancia, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sul fatto che siano una coppia dato che nè l’attrice nè Liam Neeson si sono mai pronunciati a tal proposito. Eppure, i loro fan sono convinti che ci sia qualcosa in più di un rapporto lavorativo.

Liam Neeson e Pamela Anderson sono una coppia? Le parole dolci dell’attrice

Di recente Liam Neeson ha fatto un commento dopo aver rivisto le scene hot insieme a Pamela Anderson: “Sono follemente innamorato di lei“, aveva spiegato, aggiungendo che non si stancherebbe mai di farle i complimenti. Dal canto suo anche l’attrice ha speso bellissime parole nei suoi confronti: “Tira fuori il meglio di te. Con rispetto, gentilezza e profonda esperienza“, confessa, “È stato un vero onore lavorare con lui. Si è preso cura di me con sincerità, mi ha avvolto nel suo cappotto quando avevo freddo“. Al momento sia Pamela Anderson che il collega risultano essere single. Liam, in particolare, ha perso sua moglie Natasha Richardson nel 2009 dopo un incidente stradale e dopo la sua morte non ha mai voluto rifarsi una vita. Chissà quindi che questa non sia la volta buona per tornare a sorridere!