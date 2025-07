Pamela Anderson e Liam Neeson si sono innamorati? Galeotto sarebbe stato il set del remake de "Una pallottola spuntata": spunta l'indiscrezione

Pamela Anderson e Liam Neeson: amore sbocciato sul set?

Sembra essere sbocciato un amore nel mondo del cinema internazionale, tra due colleghi che nell’ultimo periodo hanno condiviso il set del remake de Una pallottola spuntata. Stiamo parlando di Pamela Anderson e Liam Neeson, che nel film interpretano rispettivamente i personaggi di Beth e Frank Drebin Jr: tra loro potrebbe essere nata non solo una tenera amicizia ma anche qualcosa di più, con i riflettori della cronaca rosa che si sono improvvisamente accesi su di loro.

Secondo quanto ha rivelato al magazine People una fonte vicina alla produzione del film, tra i due attori sarebbe nato un sentimento speciale e davvero profondo, una scintilla scoccata sul set. “Si stanno godendo la reciproca compagnia“, svela la fonte. “È una storia d’amore appena nata. È sincera, ed è chiaro che sono innamorati“.

I due si stanno dunque godendo non soltanto l’esperienza sul set ma anche una conoscenza via via sempre più profonda. Il tutto in un periodo per loro ricco di impegni e segnato dalla promozione della loro nuova commedia, con l’uscita nelle sale cinematografiche americane prevista per venerdì 1° agosto.

Pamela Anderson e Liam Neeson, la presunta storia d’amore

Si respira dunque aria d’amore tra Pamela Anderson e Liam Neeson, sebbene entrambi non abbiano ancora confermato né smentito. I due attori si sono anche presentati lo scorso 28 luglio alla première newyorkese del film sul red carpet; nella giornata di ieri, invece, hanno scherzato sul loro rapporto quando, durante un bacio in diretta televisiva durante la trasmissione Today, hanno finto di rimanere sorpresi.

Ma a raccontare di un rapporto davvero speciale sono anche le dichiarazioni dei diretti interessati. Parlando della Anderson, Neeson, ai microfoni di People nel 2024, rivelò: “Per quanto riguarda Pamela, innanzitutto, sono follemente innamorato di lei. È semplicemente fantastico lavorare con lei. Non mi stancherò mai di farle i complimenti, a dire il vero. Non ha un ego smisurato. Si limita a fare il suo lavoro. È divertente ed è così facile lavorare con lei“.

Parole d’elogio anche da parte dell’attrice nei confronti del collega, da lei definito “il perfetto gentiluomo” e che “tira fuori il meglio di te… con rispetto, gentilezza e profonda esperienza. È stato un vero onore lavorare con lui“.