Pamela Anderson svela la verità sul suo rapporto con Liam Neeson: la replica alle critiche

Pamela Anderson rompe finalmente il silenzio. Ma, procediamo con ordine. Nelle ultime settimane, la star è finita al centro delle cronache rosa per le insistenti voci che la volevano fidanzata con l’attore irlandese Liam Neeson. I due, protagonisti del remake di Una pallottola spuntata, hanno condiviso un lungo tour promozionale, durante il quale si sono mostrati affiatati e compliti. Tra battute, gesti affettuosi e complimenti reciproci, hanno alimentato l’idea di una vera e propria storia d’amore, scatenando l’entusiasmo dei social. Difatti, in tanti hanno iniziato a tifare per la coppia, immaginando che dietro quella chimica potesse esserci molto più di una semplice amicizia.

Alla ricerca di mia figlia/ Serata crime su Rai 2 con Tori Spelling, in onda oggi 6 settembre 2025

Addirittura, Joely Richardson, sorella della defunta moglie di Liam, si è lasciata andare a un commento inaspettato su Instagram definendo Pamela “magnifica” e lasciando intendere che in famiglia non vedrebbero male questa relazione. Questo clima idilliaco, però, si è incrinato negli ultimi giorni, quando siti di gossip hanno hanno svelato che la complicità tra Pamela e Liam non sarebbe altro che una strategia di marketing con l’obiettivo di attirare attenzione e aumentare gli incassi del film.

Alessia Marcuzzi spiazza tutti: "Mi vedo piena di difetti"/ "Superare i 50 anni è stata dura..."

Pamela Anderson chiarisce il suo stato sentimentale: cos’ha detto

Ebbene, a seguito di queste ultime rivelazione, Pamela Anderson ha deciso di rompere il silenzio. Ospite al 51esimo Deauville American Film Festival in Francia, l’ex volto di Baywatch ha negato gli ultimo gossip, spiegando che non sarebbe mai capace di vendere la sua vita privata e sentimentale solo per creare hype o per questioni di marketing. “Non mi lascio coinvolgere in campagne pubblicitarie, sarebbe una condanna a morte. Sono superstiziosa quando si tratta di amore. E non mi sento a mio agio a condividere queste cose”, ha detto. Ad ogni modo, fino ad ora, non è ancora chiaro se quella con Liam Neeson sia semplice amicizia o se, effettivamente, i due siano fidanzati.