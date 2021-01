Pamela Anderson ha sposato Dan Hayhurst/ “Con il sesto matrimonio chiuso un cerchio”

L’irrequieta Pamela Anderson ha sposato Dan Hayhurst. Il suo sesto sì è arrivato in gran segreto proprio in questi giorni lasciando senza parole i fan e gli addetti ai lavori visto che gli ultimi due matrimoni sono andati in scena in meno di un anno. Lei dice di aver chiuso un cerchio sposando il bodyguard, ma siamo sicuri che sarà davvero questo il traguardo della storica star di Baywatch? Secondo quanto rivela il gossip sembra che tra i due la scintilla sia scoccata durante il lockdown trascorso insieme nella dimora di lei a Vancouver, Canada, e adesso, in gran segreto, i due hanno deciso di sposarsi. Secondo quanto riporta il Daily Mail sembra che La cerimonia, molto intima, sia andata in scena proprio lì la vigilia dello scorso Natale.

Secondo quanto ha rivelato la stessa ex bagnina di Baywatch al giornale sembra che sia finalmente arrivato l’uomo giusto e per questo ha deciso di non lasciarsi sfuggire questa occasione: “Sono esattamente dove devo essere. Tra le braccia di un uomo che mi ama davvero… Ci siamo detti “sì” dove si sposarono i miei genitori, che stanno ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio”. Proprio qualche tempo fa, all’inizio dello scorso anno, l’attrice aveva sposato in segreto il settantaquattrenne Jon Peters dicendosi molto innamorata salvo poi, qualche giorno dopo, arrivare la notizia della separazione. Mentre lei rivelò che è stato lui a lasciarla, il produttore avrebbe rivelato che lei gli ha detto sì solo perché era al verde e doveva pagare 200mila dollari di debiti che lui stesso ha saldato per poi essere silurato. Dan Hayhurst si aggiunge alla lista di nomi dei mariti della Anderson ovvero Tommy Lee, Kid Rock e Rick Solomon (nel 2007 e nel 2013) e Jon Peters.



