Pamela Anderson senza trucco sul red carpet/ Viso naturale e segni del tempo evidenti: “Scelta di libertà”

Pamela Anderson senza trucco

Quando si parla di Pamela Anderson, si pensa immediatamente a Baywatch, la famosa serie tv americana in cui interpretava una guardaspiaggia che, con il suo costume intero total red, faceva innamorare non solo i frequentatori delle spiagge, ma anche il pubblico di tutto il mondo. Nel corso degli anni, l’attrice ha sempre sfoggiato un’immagine patinata di sè mostrandosi sempre con make up assolutamente perfetto. Oggi, però, non è più affetto così.

Quella che, di qualche mese fa, sembrava una scelta passeggera di Pamela Anderson, oggi, pare sia definitiva. La Anderson, infatti, si mostra totalmente senza trucco sia sul red carpet dei vari eventi a cui partecipa che sui social dove pubblica le foto non solo al naturale, ma anche senza filtri.

Pamela Anderson: ecco perché si mostra senza trucco

Pamela Anderson, oggi, ha scelto di mostrarsi totalmente al naturale. “E’ una scelta di libertà“, le parole dell’attrice che, come si legge su Il fatto quotidiano, non avrebbe alcuna intenzione di rincorrere la giovinezza a tutti i costi. Già lo scorso ottobre, l’attrice si era presentata con un viso acqua e sapone ad un evento.

In quell’occasione, l’attrice aveva svelato di aver scelto di rinunciare al make up dopo la morte di Alexis Vogel, la sua truccatrice personale, ma anche una grande amica. La morte di Alexis avrebbe così spinto l’attrice a rinunciare al trucco per non affidarsi ad altre professioniste.













