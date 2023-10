Pamela Anderson senza trucco/ Un lutto dietro la scelta drastica dell’attrice

Pamela Anderson e la scelta di rinunciare al trucco

Pamela Anderson si mostra totalmente senza trucco alle sfilate parigine di importanti stilisti come Isabelle Marant o The Row o l’evergreen Vivienne Westwood. Sempre bellissima e in splendida forma, l’attrice si è presentata con un completo formato da giacca e pantalone, molto sobrio ed elegante completando il look con un viso acqua e sapone e capelli biondi, lisci e lasciati sciolti sulle spalle. Dietro la scelta della star di mostrarsi in pubblico senza trucco c’è un grande dolore. La Anderson, infatti, ha confessato di aver deciso di rinunciare al make up dopo la morte della sua truccatrice che era anche un’amica.

Una scomparsa che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della Anderson che, non volendosi affidare ad altre professioniste, ha preferito rinunciare al trucco.

Le parole di Pamela Anderson

“Ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi”, le parole di Pamela Anderson che si riferisce ad Alexis Vogel, che l’ha truccata per anni e della quale era amica. La Vogel è venuta a mancare nel 2019 a causa di un cancro al seno. “Ho sentito che senza Alexis è meglio per me non truccarmi”, ha aggiunto l’attrice.

Un’esaltazione della bellezza naturale quella della Anderson e un messaggio importante per le donne a mostrarsi senza trucco e senza filtri non solo nella vita vera, ma anche sui social.

