Pamela Anderson “Violenze dal mio ex Adil Rami”/ Video in clinica e accuse choc

Aveva annunciato con un lungo e forte post la rottura dal calciatore Adil Rami, ma oggi Pamela Anderson mette altra benzina sul fuoco. L’attrice ha pubblicato sul suo sito foto e video che documenterebbero violenze da parte del suo ex. L’ex bagnina di Baywatch racconta, infatti, che Rami l’avrebbe aggredita, afferrandole le mani così forte tanto da fratturargliele. Il video poi pubblicato dalla Anderson la mostra in clinica, intenta a medicarsi. Alle immagini segue un racconto dettagliato di quanto accaduto: “Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita”, ha scritto l’attrice. Poi ha aggiunto “Sono stata costretta ad andare all’ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d’acqua”. Ma cosa avrebbe dunque suscitato questa violenza da parte del calciatore dell’Olympique Marsiglia?

Pamela Anderson, accuse choc all’ex Adil Rami

Pamela Anderson spiega che Adil Rami l’avrebbe aggredita perché geloso e possessivo: “Mi ha fatto male afferrandomi brutalmente, intimidendomi, trattenendomi con la sua forza fisica”. L’attrice svela di aver chiesto aiuto anche alla sorella del calciatore ma senza avere particolari risultati: “Mi ha risposto di essere paziente, che Adil sarebbe cambiato”. Accuse davvero molto forti quelle della Anderson contro l’ormai ex marito Adil Rami, che di aggiungono a quelle di tradimento di alcuni giorni fa scritte e pubblicate su Instagram. Accuse che il calciatore ha però smentito. Quale sarà la sua reazione di fronte a queste pesantissime e nuove accuse della sua ex compagna?





