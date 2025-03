Pamela Bach: l’ex moglie di David Hasselhoff trovata senza vita

Lutto nel mondo del cinema per la morte di Pamela Bach, attrice ed ex moglie di David Hasselhoff, conosciuto per essere stato il protagonista di serie tv molte amate in Italia come Sueprcar e Baywatch. L’attrice che aveva 61 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles e stando a quanto riportato da Tmz, si sarebbe tolta la vita. Ad alimentare le voci di un presunto suicidio di Pamela Bach sono le parole scritte dalla testata americana che svela che sul corpo la donna presentava “una ferita d’arma fa fuoco autoinflitta alla testa”.

Genitori Mariavittoria Minghetti, chi sono? "Hanno sempre lavorato, non li sento"/ "Mi è mancato l'affetto"

Tuttavia, l’attrice non avrebbe lasciato alcun messaggio che confermi l’ipotesi del suicidio che, per il momento, non è stata confermata e sarebbe al vaglio degli inquirenti che starebbero provando a capire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita dell’attrice.

Pamela Bach: mistero sulla morte dell’attrice

Il corpo senza vita di Pamela Bach è stato ritrovato in casa dopo l’allarme lanciato dai familiari che, preoccupati per il suo silenzio e non riuscendo a contattarla, hanno chiamato le forze dell’ordine. Il medico legale, tuttavia, dopo i primi rilievi, non ha fornito ulteriori dettagli sulla morte dell’ex moglie di David Hasselhoff che aveva sposato nel 1989 dopo averlo conosciuto sul set di Supercar e con il quale aveva avuto due figlie: Taylor e Hayley. I due, poi, avevano divorziato nel 2006.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: torna Suor Costanza e Suor Azzurra in crisi/ Retroscena di Valeria Fabrizi

“La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l’affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente di mantenere la privacy durante il lutto e l’attraversamento di questo momento difficile”, ha detto un rappresentante dei legali di Hasselhoff dopo la diffusione della notizia della morte dell’attrice come riporta Fanpage.