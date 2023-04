Pamela Barretta: “Armando Incarnato? Si asfalta da solo”/ L’ex Uomini e Donne…

Pamela Barretta contro Armando Incarnato

Pamela Barretta è stata una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. La sua avventura nel programma di Maria De Filippi si concluse quando scelse di uscire con Enzo Capo con cui, poi, la storia è finita. Molto attiva sui social, nelle scorse ore, l’ex dama ha risposto ad alcune domande dei followers. In tanti le hanno chiesto di commentare la situazione di Armando Incarnato e l’ex dama pugliese non si è risparmiato esprimendo la propria opinione sul percorso del cavaliere napoletano.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Gente di..vergogna!"/ É polemica sullo sfogo

“Diciamo che si asfalta tutte le volte da solo quando apre bocca, tutte le puntate. Ovviamente non mi ha mai risposto perché non gli conviene perché sa benissimo quello che ha fatto. Riguardo invece al Gf, so che lo hanno proposto…qualche suo manager. Beh, lui dice che non ne ha…non uno. Lo hanno proposto, ma non ha fatto il provino perché non lo hanno voluto. Questo ho saputo, quindi Aurora non si sbagliava. Niente, non è stato preso…E ci credo. Hanno fatto benissimo, per fortuna. Ma vi immaginate subire h24 tutte le sue urla e il suo modo di fare, così brutto e violento…subirlo h24 sarebbe veramente brutto. E niente, detto questo, che devo dire. Non voglio neanche più sprecare fiato perché non ne vale la pena sinceramente…”, le parole della Barretta.

Armando Incarnato, lite con Alessio e Rebecca a Uomini e Donne/ "Ti inventi le cose…"

Pamela Barretta: “Tornare a Uomini e Donne? Lo rifarei”

Non solo domande su Armando Incarnato per Pamela Barretta, ma anche su quello che è stato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Qualcuno le ha chiesto se, pensando a tutto quello che è successo, rifarebbe nuovamente Uomini e Donne. L’ex dama, come riporta il video pubblicato da Isa e Chia, ha risposto così:

“Lo rifarei, perché no. Alla fine è stata una bella esperienza. Quando ci ripenso dico che sono stata troppo impulsiva, troppo di pancia. L’impulsività spesso ti fa commettere errori, ho dato un po’ di matto perché ero lì a dire la verità. Qualcuno lo sapeva ma per i suoi interessi è rimasto in silenzio e quindi se non fossi stata impulsiva magari la verità sarebbe venuta fuori con il tempo e non sarei passata per matta come qualcuno magari ha detto. Fortunatamente non lo sono mai stata”, ha spiegato.

Gianni Sperti e Armando distruggono Paola a Uomini e Donne/ "Vuota e piena di cattiveria! Vattene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA