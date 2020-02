Pamela Barretta e Enzo Capo si separano/ “E’ finita, vi consiglio..” (Uomini e donne)

Pamela Barretta ed Enzo Capo si separano ma non per lasciarsi e mettere fine alla loro relazione ma solo perché un’altra loro fantastica vacanza è finita. Questa volta i due protagonisti di Uomini e donne se ne sono stati al sole caldo delle Maldive e proprio sui social, qualche ora fa, si sono mostrati tristi verso la strada del tramonto con un cielo rosso a fare da sfondo e i loro baci in primo piani, gli ultimi, per adesso, dalla location esotica che ha fatto da sfondo alla loro fuga d’amore. Pamela Barretta ed Enzo Capo sono innamoratissimi e la loro storia continua ad andare avanti a gonfie vele anche se nessuno ci avrebbe mai scommesso soprattutto per il mondo in cui hanno lasciato lo studio del programma di Maria de Filippi. I due hanno confermato i loro sentimenti e hanno dimostrato di volersi bene anche se gli haters continuano ad andargli contro nonostante siano passate ormai settimane e la loro relazione vada avanti nel migliore dei modi.

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO SI SEPARANO DOPO LA VACANZA ALLE MALDIVE

Anche per queste vacanze alle Maldive Pamela Barretta è stata presa di mira perché in molti le fanno notare come sia cambiato il suo tenore di vita o, almeno, il posto dove passare i suoi giorni di riposo. Altri ancora continuano a chiedere quale sia il suo lavoro tanto che la bella dama di Uomini e donne, telefono alla mano, ha spiegato cosa fa nella vita più volte ma senza ottenere molto. Per adesso la sua vacanza è finita e questo la costringerà a separarsi da Enzo Capo con il quale continuerà il suo rapporto a distanza per via degli impegni lavorativi e familiari che trattengono i due in posti diversi. Alla prossima vacanza quindi?

