Pamela Barretta e Enzo Capo si sono lasciati?/ Qualcosa non quadra…(Uomini e donne)

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati? La coppia di Uomini e donne torna a far discutere proprio in questi giorni di lontananza per via della quarantena forzata a cui tutti siamo costretti. Sui due in molti non ci avrebbero mai puntato un euro ma settimana dopo settimana hanno fatto in modo di spazzare via i dubbi di molti almeno fino a che non è venuta a galla la loro diversità rispetto ai piani per il futuro. Enzo Capo ha la sua attività che spesso lo porta in giro per l’Europa mentre Pamela Barretta ha radici in Puglia e non solo per la sua attività ma anche per via di suo figlio al quale, sicuramente, lei non vuole rinunciare. Questo impedisce ai due di convivere felici in un punto e sotto lo stesso tetto, almeno per periodi prolungati, e forse questo potrebbe aver portato a questa crisi che lei ha annunciato ma che lui ha in parte negato sui social.

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO SI SONO LASCIATI?

In particolare, Pamela Barretta rispondendo alle domande dei fan di Uomini e donne ha rivelato che per “il momento Enzo ha altro per la testa” e quindi l’ha lasciata. Inutile dire che la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che i due fino ad un paio di giorni fa sembravano felici e pronti a scambiarsi dediche sui social e lui stesso ha scritto: “Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti da’ attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi, e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono sola, tranne che in rare occasioni…….Per portare avanti una storia bisogna essere in due!! Mi state bombardando sui social!! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!!!!”. A questo punto il cavaliere è stato preso di mira perché in questi due mesi tutto sembrava che questo visto che sono tornati dalle vacanze pochi giorni fa. Dal canto suo Pamela ha chiuso il discorso con “Qualcuno dovrebbe fare pace con il cervello” ma i fan hanno già tirato le somme e pensano che i due stiano facendo di tutto per prepararsi al prossimo Temptation Island.



© RIPRODUZIONE RISERVATA