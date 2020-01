Pamela Barretta ed Enzo Capo/ “Un caro saluto a quelli che…” (Uomini e Donne)

Pamela Barretta ed Enzo Capo si tolgono qualche sassolino dalla scarpa lanciando una frecciatina agli haters che non credevano nella loro storia d’amore. Felici e innamorati, l’ex dama e l’ex cavaliere nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sui social, condividono i momenti magici che trascorrono insieme. Il feeling e l’attrazione che entrambi hanno provato subito hanno lasciato spazio ad un sentimento più puro e profondo. Innamorati l’uno dell’altra, cercano di ritagliarsi i giusti spazi per coltivare una storia che, per il momento, vivono a distanza. Nonostante gli impegni di lavoro, però, Enzo e Pamela riescono a trovare comunque il tempo per stare insieme smentendo chi non credeva assolutamente nella loro storia. “Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano” – scrive l’ex dama che poi lancia una frecciatina agli haters – “P.s. Un caro saluto a tutti quelli ci avevano dato un giorno e che speravano che andasse male”.

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO: I FANS PAZZI DI LORO

Esattamente come la compagna, anche Enzo Capo è follemente innamorato della sua Pamela Barretta che, entrata nella sua vita più di quattro mesi fa, lo rende ogni giorno più felice. L’amore che c’è tra Enzo e Pamela ha conquistato anche i fans che, sui social, si complimentano con loro per la bellezza e la semplicità con cui vivono un sentimento così importante. “Bellissima coppia, finalmente Pamela hai trovato l’amore vero, vi auguro tanta felicità!!”, “siete una coppia meravigliosa”, scrivono i fans. E, poi, c’è anche chi ammette di essersi ricreduto: “Ho visto coppie uscire tra i petali e durare tre giorni, altre giurarsi amore eterno davanti a tutti e durare tre ore. Quando siete usciti in tanti avevamo (mi ci metto pure io) dei dubbi ma alla fine, come sempre, tutto va come deve andare! Ti auguro il meglio”.







