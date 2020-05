Pamela Barretta ed Enzo Capo/ Uomini e donne, “i vestiti nella busta e…”

Pubblicità

Pamela Barretta ed Enzo Capo sono pronti per il secondo round a Uomini e donne. Il video anticipazioni della puntata di oggi, 13 maggio, rivela che i due saranno nuovamente al centro dello studio per chiarire ancora la loro situazione, ma c’è davvero il bisogno di farlo? La scorsa settimana i due sono arrivati in puntata separati e pronti a chiudere, almeno da parte di Enzo, dopo l’ennesima lite. Lui vuole avere la fiducia di lei che, dal canto suo, si è detta davvero tranquilla con lui fino a quando si è resa conto di non poter nemmeno fare i complimenti ad un ragazzo perché lui si infuriava. Proprio per questo, almeno a suo dire, ha cercato di scoprire la verità sul suo conto spulciando i suoi social e chiedendo conto di un like sospetto e questo ha messo fine alla loro relazione. In un primo momento Maria de Filippi sembrava pronta a scommettere in un ritorno di fiamma ma Enzo Capo ha chiuso le porte a tutto andando via e, addirittura, facendo avere a Pamela, ancora in studio, la busta con i suoi vestiti.

ENZO CAPO E PAMELA BARRETTA, NUOVA LITE A UOMINI E DONNE?

Il gesto ha stravolto tutti e se Gianni Sperti si è lasciato andare ad una serie di osservazioni, Pamela Barretta, in lacrime, ha lasciato lo studio di Uomini e donne. A questo punto tutto sembrava voler dire che Enzo Capo fosse arrivato in studio già con l’intenzione di chiudere ma forse proprio lui adesso vuole spiegare la sua visione delle cose chiarendo alcuni punti. Ma cosa spingerà Pamela a tornare in studio per un confronto dopo tutto quello che lui le ha fatto in puntata la scorsa settimana? Le prime immagini non lasciano pensare a niente di buono e i fan sperano vivamente che lei non lo perdoni, non dopo quello che ha fatto.



