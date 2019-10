Pamela Barretta, foto hot su Instagram/ “Enzo Capo geloso? Io sono nata libera!”

Potrebbe avere “osato” un po’ troppo Pamela Barretta, almeno per i gusti del suo compagno Enzo Capo. La nota dama del trono Over di Uomini e Donne ha pubblicato nelle ultime ore una foto su Instagram in cui indossa solo un costume particolarmente succinto che la mostra in tutta la sua bellezza. Si tratta di uno scatto pubblicitario, che la vede in piedi, in bikini, in una forma eccezionale. Una foto che ha scatenato i complimenti del pubblico maschile e femminile, estasiati dalla bellezza della dama di Uomini e Donne. In molti, però, hanno ricordato quanto accaduto nel corso dell’ultima sfilata e si sono chiesti come l’avrebbe presa Enzo Capo, il cavaliere che sta frequentando da qualche mese e con il quale ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne.

Pamela Barretta in costume: “Io sono nata libera!”

Facciamo, infatti, un passo indietro. Chi ha seguito la sfilata andata in onda su Canale 5 pochi giorni fa, sa che le dame si sono mostrate in abbigliamento da notte. La mise particolarmente sexy di Pamela Barretta ha fatto però storcere il naso ad Enzo Capo che, palesando la sua gelosia, ha ammesso che mostrarsi così davanti ad altri uomini è stata una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Da qui una dura lite e le lacrime di Pamela, che ha poi preferito abbandonare lo studio. Di fronte agli scatti in costume pubblicati dalla dama nelle ultime ore, per molti è stata spontanea la domanda: “Ma il tuo compagno non era geloso?” e ancora “Cosa ne penserà il tuo fidanzato ora che ti vede così su Instagram?” La risposta di Pamela, però, non lascia dubbi: “Io sono nata libera!” ammette la dama di Uomini e Donne.





© RIPRODUZIONE RISERVATA