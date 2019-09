Pamela Barretta/ La dama di Uomini e Donne ritrova il sorriso con Enzo…

Pamela Barretta volta definitivamente pagina. Dopo il durissimo scontro con l’ex fidanzato Stefano Torrese e Noel Formica, Pamela Barretta era decisa a lasciare il parterre del trono over di Uomini e Donne per tornare alla sua vita di sempre. A far cambiare idea a Pamela, però, è stato l’incontro con un nuovo cavaliere, Enzo che sta riuscendo a conquistare la fiducia della bellissima dama. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne dedicata al triangolo Riccardo-Ida-Armando, Maria De Filippi concederà spazio anche a Pamela Barretta che, seduta al centro dello studio, racconterà le emozioni che sta provando con la conoscenza con Enzo. Nel corso della settimana, Pamela ed Enzo si sono sentiti e pare che tra i due la conoscenza stia andando molto bene. Enzo, dunque, sarà per Pamela l’uomo giusto con cui costruire qualcosa di importante?

PAMELA BARRETTA: “E’ DIFFICILE FIDARMI DEGLI UOMINI…”

Pamela Barretta, nonostante la paura e le ferite che gli uomini hanno inferto al suo cuore, ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco dando una possibilità ad Enzo. Per il cavaliere, però, non sarà affatto facile conquistare la fiducia di quella che, ad oggi, è considerata una delle donne più belle del dating show di canale 5. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Pamela ha dichiarato: “È stata un’estate di alti e bassi. La mia famiglia e le mie amiche mi hanno aiutata molto. Certo, le cicatrici restano nell’anima di chiunque quando accadono cose non belle nella vita, ma alla fine sono in grado di superare sempre tutto, sono una donna forte. Ora sto bene, anche se mi riesce sempre più difficile fidarmi degli uomini”. Enzo, dunque, riuscirà a curare le ferite di Ida?

© RIPRODUZIONE RISERVATA