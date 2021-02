Pamela Barretta torna a Uomini e Donne/ La dama cerca l’amore e…

Pamela Barretta torna a Uomini e Donne per ricominciare a trovare l’amore. Dopo aver lasciato la trasmissione per poter vivere la sua storia con Enzo Capo, l’ex dama è pronta a ricominciare a cercare l’amore proprio nella trasmissione in cui ha vissuto tantissime emozioni. Pamela Barretta è stata presentata da Maria De Filippi all’inizio della puntata del programma trasmessa oggi. Sempre bellissima e in splendida forma, Pamela ha ricominciato la sua nuova avventura nel parterre del trono over sedendosi tra le dame. La sua bellezza, sicuramente, non passerà inosservata. Come fanno sapere le anticipazioni delle puntate registrate e non ancora trasmesse, Pamela Barretta conquisterà le attenzioni di Maurizio Guerci, il cavaliere che ha chiuso la conoscenza con Gemma Galgani.

PAMELA BARRETTA E MAURIZIO GUERCI NUOVA COPPIA?

Molto diversa da Gemma Galgani, Pamela Barretta attirerà immediatamente le attenzioni di Maurizio Guerci che, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, chiederà il numero di telefono alla bellissima dama che è sempre stata definita, anche da Gianni Sperti, una delle donne più belle che abbiano mai partecipato alla trasmissione. Dopo Gemma, dunque, Maurizio comincerà a frequentare Pamela? Il ritorno della Barretta ha spaccato il pubblico di Uomini e Donne. Da una parte ci sono coloro che hanno gradito il suo ritorno e, all’altra, ci sono quelli che avrebbero gradito vedere nuovi volti. La nuova avventura nel parterre del trono senior sarà più felice per Pamela? Molto corteggiata, finora Pamela non è riuscita a trovare il suo principe azzurro. Sarà più fortunata stavolta? I fans si augurano di sì.



