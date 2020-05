Pamela Barretta/ Uomini e Donne: Enzo Capo addio. Balla con Sirius mentre Gemma…

Pubblicità

Pamela Barretta torna a Uomini e Donne, ma stavolta senza Enzo Capo. Dopo il duro confronto con Enzo che ha messo definitivamente fine alla sua storia d’amore, Pamela torna al centro dello studio nella puntata odierna di Uomini e Donne. Più serena e rilassata rispetto alla scorsa volta, Pamela Barretta tornerà a parlare della sua storia con Enzo Capo che, tuttavia, non sarà in studio. Se Pamela ha ammesso di provare ancora un sentimento importante per Enzo, l’ex cavaliere ha dichiarato di non riuscire a superare quanto accaduto mettendo la parola fine alla storia con la Barretta a cui aveva chiesto anche un figlio. Pamela, dunque, tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne per mettersi nuovamente in gioco sperando di trovare un uomo che le faccia dimenticare Enzo?

PAMELA PARRETTA BALLA CON SIRIUS, GEMMA GALGANI GELOSA

Pamela Barretta prenderà atto della decisione di Enzo Capo che, secondo il parere di Tina Cipollari, ha deciso di non tornare sui suoi passi chiudendo definitivamente la loro storia. Pamela, così, dopo aver affrontato nuovamente l’argomento, si regalerà un ballo con Sirius. Ad osservare attentamente il ballo tra Pamela e Nicola sarà Gemma Galgani che, seduta al proprio posto, guarderà i due ballare e interagire non riuscendo a nascondere la propria amarezza per la situazione. Gemma Galgani, dunque, dopo essersi scontrata con Valentina Autiero, reo di aver provato a conoscere Sirius, dimostrerà di essere gelosa di Pamela?



