Pamela Barretta/ Uomini e Donne: “hai un lato B poco sodo”, ma i cavalieri….

Pamela Barretta è una delle dame più belle e corteggiate del Trono Over di Uomini e Donne. La bella dama però non è immune dalle critiche da parte delle stelle “amiche – nemiche” visto che, durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5, Pamela si è ritrovata al centro di una polemica per via del suo lato B. Durante il momento sfilata, infatti, la bella dama si è presentata in passerella partecipando alla sfilata dal tema “i jeans stanno bene solo a me” e mostrandosi in grandissima forma; una forma fisica invidiabilissima che le ha permesso di vincere la puntata. Nonostante la vittoria però Pamela è stata fortemente criticata dalle dame del programma per il suo lato b considerato poco sodo. Non è stata la sola dama ad essere criticata, visto che anche Barbara De Santi si è ritrovata “attaccata” da Armando Incarnato per il suo lato b troppo basso.

Enzo rivela: “Pamela Barretta dopo due volte mi parla di matrimonio e figli”

Al di là della polemica per il suo lato b “poco sodo”, Pamela Barretta del Trono Over di Uomini e Donne è impegnata anche in una nuova conoscenza con Enzo. Le cose tra i due sembrano essere partiti alla grande, anche se il cavaliere intervistato dal magazine Uomini e Donne ha rivelato: “mi è sembrato strano che, dopo esserci visti solo due volte, Pamela mi parlasse di cose importanti quali il matrimonio, i figli e il futuro insieme mostrandomi anche la chiesa dove avrebbe voluto sposarsi”. Non solo, Enzo ha anche sottolineato di essere rimasto molto colpito dalla bellezza e dal carattere di Pamela che ha anche invitato a Budapest dove si reca spesso per lavoro: “l’ho invitata a trascorrere un weekend a Budapest già dalla prima volta che ci siamo incontrati, se avessi avuto delle storie importanti da nascondere, sicuramente non l’avrei invitata”. Il cavaliere ha anche sottolineato che tra lui e Pamela è scattata una fortissima intensa: “lei mi ha riempito di attenzioni” anche se al momento vuole andarci con i piedi di piombo essendo in un contesto televisivo dove spesso le persone potrebbero anche essere solo interessate alle telecamere.

