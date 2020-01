Pamela Barretta Vs Barbara de Santi?/ “Se non sei la Bellucci taci!” (Uomini e donne)

Pamela Barretta è tornata protagonista ieri nella puntata dedicata al trono over di Uomini e donne. Poteva partire meglio la settimana? Per i fan della dama sicuramente no e per gli amanti del trash lo stesso visto che quello che è successo in puntata durante la sfilata si è poi spostato anche sui social e, in particolare, nelle storie della bella pugliese che ha deciso di usare le storie per ringraziare tutti per i messaggi di complimenti dopo la sua sfilata ma anche per lanciare una serie di frecciatine a quelle donne pronte a sottolineare i difetti degli altri senza guardare i propri, forse le parole sono dedicate a Barbara de Santi? Chi ha seguito la puntata sa bene che la dama ha preso di mira le sue colleghe molto “coraggiose” nello scegliere alcuni vestiti e piene di autostima al contrario di lei che si reputa molto critica nei confronti di tutti.

PAMELA BARRETTA CONTRO BARBARA DE SANTI DOPO UOMINI E DONNE?

In particolare, Pamela Barretta ha preso in mano il suo telefono e ha subito ribadito: “Grazie per i messaggi e i complimenti che fanno sempre piacere. Vorrei dire una cosa in merito alla sfilata di Uomini e donne, a quelle che giudicano gli altri e mettono in evidenza i difetti degli altri, come è stato fatto tante volte con me e quando si tratta di loro ci rimane molto molto male. Chi giudica deve essere pronto ad essere giudicato quindi se non sei Monica Bellucci taci!“. A chi ha rivolto le sue accuse la bella dama? La donna è tornata a Uomini e donne proprio ieri in occasione della sfilata, come andrà a finire la questione? La maestrina riuscirà a rispondere alle sue frecciatine?

