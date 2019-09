Pamela Barretta Vs Stefano Torrese e Noel Formica/ Uomini e donne: “Morto di Fama!”

Preparate i pop corn perché quello che andrà in onda oggi sarà uno dei momenti cult di questa edizione di Uomini e donne tanto da poter entrare di diritto negli annali del trono over. Il programma ha preso il via ieri e ha già fatto discutere ma oggi toccherà nuovi apici visto che, ad entrare in studio, sarà una nuova coppia ovvero quella formata da Stefano Torrese e Noel Formica. I due sono stati protagonisti in passato di Uomini e donne ma solo fuori dallo studio, in questi mesi estivi, si sono ritrovati e hanno deciso di dare un’occasione al loro rapporto speciale. L’annuncio è arrivato sui social nelle scorse settimane anche se in molti hanno trovato tutto studiato a tavolino in vista del ritorno del programma. Anche Pamela Barretta la pensa così tant’è che oggi darà di matto quando li vedrà arrivare in studio e Maria De Filippi la farà accomodare al loro cospetto per chiarire il loro rapporto una volta per tutte.

UOMINI E DONNE: E’ LITE TRA STEFANO, NOEL E PAMELA

Inutile dire che voleranno stracci e che Pamela Barretta inveirà contro il suo ex Stefano Torrese accusandolo di essere “un morto di fama”, di voler fare gossip e business: “E’ talmente falso e bugiardo che nega anche l’evidenza”. Nella questione interviene anche Armando che minaccia di dire il perché sono usciti dal programma mentre Gianni Sperti lo accusa di voler solo far parlare di sè: “Perchè porti questi calici? Per fare pace o per altro?”. La tensione sale e Stefano vorrebbe rispondere a Pamela che, però, non lo lascia parlare. Alla lite prende parte anche Valentina curiosa di capire se i due si sono presentati in trasmissione come coppia oppure no. Forse le cose non sono molto chiare, se ne parlerà ancora di questa nuova coppia? Clicca qui per vedere il video anticipazioni che mostra i momenti clou della discussione.

