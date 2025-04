Pamela Camassa e Filippo Bisciglia stanno insieme da quasi vent’anni. La loro relazione è cominciata quando lui era un volto noto del mondo dello spettacolo, grazie alla fortunata partecipazione al Grande Fratello, mentre lei era in ascesa grazie ai concorsi di bellezza e alle sfilate in passerelle. I due però si sono incontrati e innamorati alla larga dei riflettori, per la precisione in montagna, dando il via ad una storia d’amore molto intensa e non priva di scossoni.

Nel corso degli anni infatti Pamela e Filippo hanno condiviso gioie e dolori, tra alti e bassi, rumor di tradimenti e crisi brillantemente superate. A differenza di altre coppie del mondo dello spettacolo, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno lavato i panni sporchi in casa propria, mantenendo un profilo basso e creando il clima giusto per uscirne indenni. Oggi infatti tutto procede per il meglio per la coppia e non potrebbero chiedere di meglio.

“Sono sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene”, ha raccontato Filippo Bisciglia in una intervista di qualche tempo fa a Fanpage, smentendo dunque anche le dicerie sul presunto tradimento. “Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, ha sottolineato il conduttore, che oggi è felice e soprattutto orgoglioso del suo percorso con Pamela.

“E’ normale in tutti questi anni che ci siano stati momenti difficili ma non li abbiamo mai messi in piazza”, ricorda lui. La Camassa dal canto suo ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua relazione con Filippo. E naturalmente è fiera di lui, dell’uomo che ha accanto dal 2026 e con cui – non è un mistero – sogna di costruire una famiglia.

