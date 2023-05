Pamela Camassa chiude con Helena all’Isola: “Conoscerti? Non mi interessa”/ Lei si isola: “Tutti contro me”

Pamela Camassa si confronta con Helena Preste all’Isola dei Famosi 2023: “Il tuo carattere per me è troppo!”

Il ritorno di Helena Prestes nel gruppo di naufraghi ancora in gara all’Isola dei Famosi non è stato accolto da tutti con grande gioia. C’è chi anzi ha manifestato il suo dissenso sin da subito, come Alessandra Drusian e Pamela Camassa. Quest’ultima, finita la diretta del 29 maggio, ha avuto con Helena un confronto a due, durante il quale le ha ribadito di non essere interessata a conoscerla.

“Il tuo carattere è troppo per me, tu sei superante, io non riesco a stare con le persone così”, ha ammesso Pamela. “Non hai mai chiesto niente di me, non hai mai voluto aprirti e allora come puoi dire che io non sono come Cristina o che tu preferisci stare con lei e non con me, senza neanche conoscermi?” le ha allora fatto notare Helena.

Pamela Camassa chiude con Helena all’Isola: “Non mi interessa”

“Non mi interessa, io vado a sensazione, a pelle!” è stata la risposta di Pamela, decisa a non approfondire la conoscenza con Helena Prestes all’Isola dei Famosi. Di fronte all’atteggiamento di Pamela, Alessandra Drusian e altri nei suoi riguardi, Helena ha preso una decisione: vivere almeno la prima notte isolata dal resto del gruppo. “Sento tutti contro di me, – ha quindi spiegato in confessionale – non sento bei sguardi, hanno paura di me, non lo so… Io ho già cercato di provare la parte buona di me, la parte che vuole fare unione, e non ci credono!” ha concluso. Di certo nuove scintille sono in arrivo!

