Pamela Camassa, commovente di Filippo Bisciglia/ “Lo sogno quasi tutte le notti”

Pamela Camassa all’Isola dei Famosi 2023: “Voglio dare una svolta“

Pamela Camassa si è raccontata all’Isola dei Famosi 2023 come mai prima d’ora, mettendo in mostra la sua forza ma anche la sua fragilità. La naufraga ne ha parlato nella diretta di questa sera, in postazione nomination, confidandosi con Ilary Blasi: “Sono dell’idea che quando arrivi a 39 anni e hai fatto determinate scelte, è inutile pentirsi e tornare indietro. Meglio andare avanti e guardare il presente e il futuro. All’Isola sto capendo delle cose, perché non hai mai tempo per parlare di te stessa. Ad oggi non mi pento delle scelte che ho fatto a livello lavorativo, di vita, come donna“.

Al momento la sua intenzione è quella di aprire un nuovo capitolo della sua vita, con qualche consapevolezza in più: “Adesso però voglio dare una svolta, voglio scrivere un nuovo capitolo della mia vita. Voglio diventare ancor più determinata su quello che voglio e voglio andare dritta per la mia strada“. E, parlando di famiglia e dell’ipotesi di diventare madre, ammette: “Nel mio futuro vedo sicuramente una famiglia, cosa di cui ho sempre avuto paura. Penso che una donna non sia mai pronta, ma ho capito che bisogna buttarsi a gamba tesa, perché il tempo è prezioso“.

Il video-messaggio di Filippo Bisciglia per Pamela Camassa:

In un momento di grandi consapevolezze per Pamela Camassa, arriva per lei una bellissima sorpresa all’Isola dei Famosi 2023. Il compagno, Filippo Bisciglia, le ha infatti dedicato un tenero video-messaggio: “Mi manchi tantissimo, ti guardo sempre. Sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente, mi piace quando dici le cose, senza peli sulla lingua. Continua così. Unica cosa, avrei reagito diversamente di fronte alla nomination fatta da un amico che dice di nominarmi perché lo fa per strategia. Pami, secondo me i rapporti umani hanno più valore della strategia. Tu vai avanti per il tuo percorso“.

Parole che hanno donato nuova energia e carica alla showgirl per il suo percorso nel reality: “Lo amo, avevo bisogno delle sue parole, perché quello che dice per me è fondamentale. Mi ha sempre sostenuto, per me lui è la persona più importante della mia vita. È sempre con me, sempre. Lo sogno quasi tutte le notti. Non puoi immaginare quanta carica mi stia dando adesso“.











