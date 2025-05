Pamela Camassa è tra i protagonisti della prima puntata di “Sarabanda Celebrity“, il quiz show musicale di successo condotto da Enrico Papi su Italia1 . La modella e conduttrice è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la fidanzata di Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello ed oggi conduttore di Temptation Island. Proprio Pamela durante una intervista si è complimentata con il fidanzata sottolineando il grandissimo successo del reality show che appassiona milioni di telespettatori durante il periodo estivo. “Filippo è stato bravissimo e la conferma arriva dalle persone che lo fermano per strada” – ha raccontato la modella che si è complimenta anche per il lavoro certosino fatto da tutta la squadra di Maria De Filippi.

Pamela Camassa, chi è la compagna di Filippo Bisciglia/ Lui rivela: "Per un periodo ci siamo lasciati..."

“Maria stessa è sempre presente” – ha precisato la Camassa che si è complimentata anche con la produzione, la squadra di autori, macchinisti, redazione e tutti: “sono più di 200 persone e vivendoli: sono una grande macchina da guerra”.

Pamela Camassa da L’Isola dei Famosi al matrimonio con Filippo Bisciglia

La fama di Pamela Camassa è sicuramente legata alla sua partecipazione a due programmi molto amati e seguiti dal pubblico. Il primo è stato Amici Celebrity dove ha partecipato proprio con il compagno Filippo Bisciglia risultando alla fine la vincitrice. Poi è arrivata l’esperienza de L’Isola dei Famosi dove ha sofferto la fame, dimostrandosi però una guerriera! Subito dopo il suo ritorno dall’Honduras è partita per raggiungere il fidanzato Filippo Bisciglia in Sardegna. La modella parlando del compagno ha rivelato: “Filippo non è geloso” e non ha mai nascosto di aver vissuto anche dei momenti di crisi.

Pamela Camassa: chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia/ Nessun messaggio dopo Temptation Island e niente...

“Abbiamo avuto momenti di crisi ma si litiga e i problemi si superano” – ha confessato la Camassa che è legata da un profondo amore al compagno conduttore. Infine impossibile non parlare di matrimonio, anche se la coppia al momento non sembra intenzionata a fare il grande passo. “Per ora non ci sposiamo ma è come se già lo fossimo” – ha detto proprio Bisciglia che ha definito Pamela la sua metà.