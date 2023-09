Pamela Camassa, compagna Filippo Bisciglia/ “Matrimonio? Non è una cosa a cui pensiamo”

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: il primo incontro sulla neve

Pamela Camassa è la compagna di Filippo Bisciglia. Una bellissima storia d’amore quella nata tra la showgirl e il conduttore televisivo di Temptation Island. Il primo incontro tra i due risale al 2006, anno in cui Bisciglia è arrivato alla grande popolarità televisiva grazie al reality show Grande Fratello. Tutto è iniziato da un semplice incontro sulla neve. Da quel momento tra Filippo e Pamela è scoppiata la passione. Due anni dopo, nel 2008, hanno confermato ed ufficializzato il loro amore. La coppia ha vissuto diversi momenti di difficoltà che li ha portati alla scelta di interrompere la storia. ”

“Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto” ha raccontato in un’intervista il conduttore di Temptation Island dalle pagine del settimanale Chi. Un legame fortissimo che li ha spinti anche a partecipare, come rivali, al programma televisivo Amici Celebrieties.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: figlio in arrivo?

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si amano alla follia, ma nessuno dei due sta pensando al matrimonio. ” Non è una cosa a cui penso, io e Filippo stiamo così bene anche così” – ha rivelato la ex concorrente de L’Isola dei Famosi in una intervista rilasciata a SuperGuida Tv. Non solo, riguardo alla possibilità di allargare la famiglia con un bel bebè, la showgirl ha confessato: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Filippo Bisciglia, ospite di Verissimo, parlando di paternità ha detto: “ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo”.











