Pamela Camassa tra gli ospiti di “Affari Tuoi viva gli sposi“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti il sabato in prima serata su Rai1. La modella ed ex vincitrice di Amici Speciali è felicemente legata da diversi anni a Filippo Bisciglia. Un amore importante quello che lega il conduttore di Temptation Island alla bellissima modella, anche se la coppia non ha ancora pensato né al matrimonio né a mettere su famiglia. Proprio negli ultimi mesi si era chiacchierato di una possibile gravidanza della bellissima Pamela poi smentita dalla diretta interessata.

Intervista dal settimanale Nuovo, infatti, la Camassa ha smentito categoricamente la cosa facendo delle doverose precisazioni: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”. Non solo la Camassa ha poi aggiunto: “siamo tutti e due credenti ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

Pamela Camassa: “con Filippo Bisciglia è come se fossimo già sposati”

Nessuno figlio in arrivo e nemmeno il matrimonio per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Intervista dal settimanale Chi, la vincitrice di Amici Special parlando proprio di un possibile matrimonio e di un figlio con l’ex gieffino ha dichiarato: “noi è come se fossimo già sposati. Fare un figlio non è un gioco. Filippo coltiva questo desiderio più di me, accadrà quando sarà il momento giusto”. La coppia è felicemente innamorata da diversi anni, anche se non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà come raccontato dal conduttore di Temptation Island: “abbiamo avuto una crisi due anni fa ma stiamo insieme da 12 anni, ci sono alti e bassi. È normale. Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei. Anche se i problemi, come in ogni coppia ci sono. Io in casa sono maniaco dell’ordine e rompo parecchio le scatole. A lei, invece, chiedo spesso di impegnarsi ad essere più donna, è importante , specialmente in un legame longevo come il nostro, mantenere sempre vivo il rapporto”.



